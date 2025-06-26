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Комфортный поход: инструктор по выживанию объяснил, как выбрать палатку

1:31
Туризм

Инструктор по выживанию Дмитрий Алёшкин поделился полезными советами о том, как выбрать надежную палатку для похода в дикой природе.

Отдых на природе
Фото: https://unsplash.com/photos/j6MenunuSKg archive copy at the Wayback Machine Image at the Wayback Machine by Sayan Nath sayannath, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отдых на природе

1. Вес и водостойкость: При выборе палатки важно учитывать два ключевых фактора — вес и водостойкость. Чем выше плотность ткани и показатель водного столба, тем лучше палатка защитит от дождя, но и вес будет больше, пишет Moneytimes.ru.

2. Водный столб: Это показатель водонепроницаемости ткани. Для тента палатки он должен быть не менее 5-7 тысяч мм, а для дна — от 30 тысяч мм.

3. Материалы палатки: Обычно палатки двухслойные. Внутренний слой из лёгкого материала, например, нейлона или сетки, защищает от насекомых, а внешний слой — это плотный и водостойкий тент.

4. Дно палатки: Оно может быть пластиковым и полностью водонепроницаемым или из легких материалов. Если дно легкое, рекомендуется использовать полиэтиленовую подстилку, чтобы избежать промокания.

5. Какие палатки не стоит брать: Алёшкин не рекомендует старые брезентовые палатки, так как они тяжелые и сложные в установке, а также шатры на 12 мест, так как они уже устарели.

Выбор палатки — залог успешного и комфортного похода, так что необходим разумный подход. 

Уточнения

Нейло́н (англ. nylon) — семейство синтетических полиамидов, используемых преимущественно в производстве волокон.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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