Комфортный поход: инструктор по выживанию объяснил, как выбрать палатку

Инструктор по выживанию Дмитрий Алёшкин поделился полезными советами о том, как выбрать надежную палатку для похода в дикой природе.
1. Вес и водостойкость: При выборе палатки важно учитывать два ключевых фактора — вес и водостойкость. Чем выше плотность ткани и показатель водного столба, тем лучше палатка защитит от дождя, но и вес будет больше, пишет Moneytimes.ru.
2. Водный столб: Это показатель водонепроницаемости ткани. Для тента палатки он должен быть не менее 5-7 тысяч мм, а для дна — от 30 тысяч мм.
3. Материалы палатки: Обычно палатки двухслойные. Внутренний слой из лёгкого материала, например, нейлона или сетки, защищает от насекомых, а внешний слой — это плотный и водостойкий тент.
4. Дно палатки: Оно может быть пластиковым и полностью водонепроницаемым или из легких материалов. Если дно легкое, рекомендуется использовать полиэтиленовую подстилку, чтобы избежать промокания.
5. Какие палатки не стоит брать: Алёшкин не рекомендует старые брезентовые палатки, так как они тяжелые и сложные в установке, а также шатры на 12 мест, так как они уже устарели.
Выбор палатки — залог успешного и комфортного похода, так что необходим разумный подход.
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