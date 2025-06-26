Эту соцсеть открывают перед отпуском — вот почему именно она решает, куда вы поедете

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не план, а вдохновение — так всё чаще начинается путешествие у россиян. Вместо привычного "когда отпуск?", всё больше людей начинают с "куда хочу?", глядя на фото, сторис и советы в соцсетях.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Соцсети

Решение — за один день

Каждый десятый отправляется в поездку уже через неделю после того, как увидел подходящий вариант, а молодежь — и того быстрее. Среди 18-24-летних почти каждый пятый готов сорваться в путь в тот же день. Причина? Яркий тревел-контент, удобные предложения и возможность быстро согласовать отпуск.

Кто и что влияет на выбор

Когда речь заходит о выборе направления, большинство доверяет:

советам друзей, родных и коллег (37%),

отзывам других туристов (33%),

готовым маршрутам и подборкам (28%).

Сайты бронирования, приложения с авиабилетами и истории знакомых тоже важны — их отметили по 26% опрошенных.

Соцсети как карта мечты

"Сегодня контент создает мечту о путешествиях, а бренды помогают воплотить ее в маршрут", — говорит Евгения Андрианова, руководитель SMM-направления сервиса Туту.

Почти каждый третий ищет вдохновение во "ВКонтакте" — особенно привлекают клипы, визуальные подборки и фото. Среди молодежи Telegram вырывается вперёд: 64% выбирают его как главный источник идей, а "ВКонтакте" остаётся на втором месте с 50%.

А больше всего в контенте о путешествиях цепляют:

живописные пейзажи (35%),

природа (29%),

редкие и малоизвестные места (15%).

Планируем по-новому

Свыше 35% россиян начинают готовиться к поездке за 1-3 месяца. Они рассчитывают бюджет, бронируют жильё и подбирают маршрут. Четверть уезжает уже через месяц после возникновения идеи. А 11% — в течение недели или даже быстрее.

Уточнения

Социа́льная сеть (сокр соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.



Отпу́ст (греч. ἀπόλυσις, лат. dismissio) у христиан — заключительное благословение народа по окончании богослужения.

