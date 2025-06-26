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Этот элемент на фюзеляже сбивает с толку — но всё не так просто

2:01
Туризм

Если при посадке в самолёт вы внимательно смотрели на фюзеляж, то могли заметить: флаг страны-перевозчика будто перевёрнут. Особенно это бросается в глаза, если флаг трёхцветный — полосы расположены не так, как мы привыкли. Ошибка? Совсем нет.

Фюзеляж самолёта
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фюзеляж самолёта

Забавный вопрос — серьёзный ответ

"Ryanair, вы, ребята, переехали в Кот-д'Ивуар? Учитывая нашу погоду, я вас нисколько не виню", — шуточное сообщение из соцсетей.

Подтолкнуло к нему наблюдение: на борту самолёта флаг Ирландии выглядел так, словно это флаг Кот-д'Ивуара, где цвета оранжевый и зелёный стоят в обратном порядке.

Всё по правилам

На самом деле в этом нет ни ошибки, ни путаницы. Как объяснил Корри Лейн, директор по безопасности Cirrus Aviation Service, существует чёткий протокол, касающийся размещения государственных флагов на транспорте.

"Когда флаг располагается на движущемся объекте, будь то самолёт или автомобиль, он должен выглядеть так, будто развивается по ветру, в сторону от движения", — говорит Лейн.

Почему флаг "задом наперёд"

Когда флаг размещают на правой стороне борта, он действительно выглядит "перевёрнутым". Но это сделано специально — чтобы создавалось впечатление, будто флаг развивается на ветру по ходу движения. Так, например, размещают флаг и на военной форме: на правом рукаве он всегда будто бы "задом наперёд".

Маленькая деталь — знак большого уважения

Флаг на левом борту выглядит привычно. На правом — отражённо. Такая асимметрия — не дизайнерский промах, а тонкость, которая подчёркивает уважение к символике страны. Это правило закреплено, в том числе, в Кодексе США, и соблюдается в международной авиации.

Так что если в следующий раз заметите "перевёрнутый" флаг на самолёте — знайте: это как раз и есть правильно.

Уточнения

Флаг (от нидерл. vlag) — полотнище правильной геометрической формы (чаще всего — прямоугольной), имеющее особую расцветку и определённое соотношение сторон.

Фюзеля́ж (фр. fuselage, от fuseau — веретено) — корпус летательного аппарата.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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