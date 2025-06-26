Турция снова удивила: отпуск там оказался дешевле, чем вы думали

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на жалобы туристов на рост цен в Турции, по официальной статистике страна оказалась на 7-м месте среди самых дешёвых направлений для путешествий. Это выяснилось из свежего отчёта Статистического управления Турции (TÜIK), в котором был проанализирован индекс уровня цен на товары и услуги.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Турция

Пол корзины за полцены

Согласно данным TÜIK, индекс цен в Турции в 2024 году составил 53. Это означает, что на те же 100 евро, которые турист тратит в странах ЕС, в Турции он получит практически вдвое больше. Или, говоря проще: за 53 евро в турецких лирах можно купить ту же "корзину" товаров и услуг, что и в Евросоюзе за 100 евро.

Туризм — особая статья

Отдельно подсчитали стоимость туристических услуг. И здесь Турция вновь оказалась в лидерах экономичности: среди всех европейских стран она занимает седьмую строчку. Интересно, что такие популярные направления, как Испания, Греция и Кипр, хоть и считаются доступными, оказались дальше в списке.

"Например, Испания заняла лишь 12-е место, за ней следуют Греция и Кипр. Все они не превысили индекс 100, но Турция оказалась ещё дешевле", — уточняют авторы исследования.

Где отдыхать ещё выгоднее

Лидерами по дешевизне оказались балканские страны. Особенно выделяется Албания — первое место среди приморских направлений. Полный список стран, оказавшихся дешевле "среднего" уровня, выглядит так:

Болгария

Турция

Испания

Греция

Латвия

Словакия

Польша

Хорватия

С этого места начинается список стран, где отдых обойдётся дороже. В нижней части рейтинга оказались Финляндия, Исландия и, предсказуемо, Швейцария — самое дорогое направление в Европе.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.

Европейский союз — международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим.

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное передвижение (движение) людей, товаров, капитала и услуг, включая отмену паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в которую входят как страны-члены, так и другие европейские государства.

Будучи субъектом международного публичного права, Европейский союз имеет полномочия на участие в международных отношениях и заключение международных договоров. Сформирована общая внешняя политика и политика безопасности, предусматривающая проведение согласованной внешней и оборонной политики. По всему миру учреждены постоянные дипломатические миссии ЕС, действуют представительства в Организации Объединённых Наций, ВТО, Большой семёрке и Группе двадцати. Делегации ЕС возглавляются послами ЕС.

Институты ЕС включают в себя Европейский совет, Европейскую комиссию (правительство), Совет Европейского союза (официальное название — Совет, упоминается также как Совет министров), Суд Европейского союза, Европейскую счётную палату, Европейский центральный банк и Европейский парламент. Европейский парламент избирается каждые пять лет гражданами ЕС.

Союз принимает законодательные акты (директивы, законы и постановления) в сфере правосудия и внутренних дел, а также вырабатывает общую политику в области торговли, сельского хозяйства, рыболовства и регионального развития.

С 449 миллионами жителей, населяющих страны Европейского союза, доля ЕС как целого в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) составляла в 2018 году около 23 % (21,6 трлн $) по паритету покупательной способности и около 19 % (16,1 трлн $) — по номинальному значению.

20 стран Европейского союза ввели в обращение единую валюту — евро, образовав европейский экономический союз — еврозону.

В 2012 году Европейскому союзу присуждена Нобелевская премия мира. В 2017 году ЕС присуждена Премия принцессы Астурийской.



Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

