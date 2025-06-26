Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
650 миллиардов евро на войну: Европа раскрыла план войны с Россией
Стамбульский прорыв: механизм обмена пленными продолжает работать
25-летние: в День молодёжи Театр МОСТ представит праздничный концерт под открытым небом
Дипломатическая война началась: Россия наносит удар по Германии
Вот куда вложить миллион, чтобы капало каждый день — тайна прибыльного выбора
Далеко до Смоктуновского: за что Соседов жёстко раскритиковал гонорары Прилучного?
Как Валентина Талызина пережила предательство внучки — история, которая тронет сердце
Мир больше не принадлежит США: БРИКС запустил обратный отсчёт
Кроссфит для роста мышц: 10 лучших тренировок для увеличения массы

Турция снова удивила: отпуск там оказался дешевле, чем вы думали

1:59
Туризм

Несмотря на жалобы туристов на рост цен в Турции, по официальной статистике страна оказалась на 7-м месте среди самых дешёвых направлений для путешествий. Это выяснилось из свежего отчёта Статистического управления Турции (TÜIK), в котором был проанализирован индекс уровня цен на товары и услуги.

Турция
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Турция

Пол корзины за полцены

Согласно данным TÜIK, индекс цен в Турции в 2024 году составил 53. Это означает, что на те же 100 евро, которые турист тратит в странах ЕС, в Турции он получит практически вдвое больше. Или, говоря проще: за 53 евро в турецких лирах можно купить ту же "корзину" товаров и услуг, что и в Евросоюзе за 100 евро.

Туризм — особая статья

Отдельно подсчитали стоимость туристических услуг. И здесь Турция вновь оказалась в лидерах экономичности: среди всех европейских стран она занимает седьмую строчку. Интересно, что такие популярные направления, как Испания, Греция и Кипр, хоть и считаются доступными, оказались дальше в списке.

"Например, Испания заняла лишь 12-е место, за ней следуют Греция и Кипр. Все они не превысили индекс 100, но Турция оказалась ещё дешевле", — уточняют авторы исследования.

Где отдыхать ещё выгоднее

Лидерами по дешевизне оказались балканские страны. Особенно выделяется Албания — первое место среди приморских направлений. Полный список стран, оказавшихся дешевле "среднего" уровня, выглядит так:

  • Болгария
  • Турция
  • Испания
  • Греция
  • Латвия
  • Словакия
  • Польша
  • Хорватия

С этого места начинается список стран, где отдых обойдётся дороже. В нижней части рейтинга оказались Финляндия, Исландия и, предсказуемо, Швейцария — самое дорогое направление в Европе.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.
Европейский союз — международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим.
С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное передвижение (движение) людей, товаров, капитала и услуг, включая отмену паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в которую входят как страны-члены, так и другие европейские государства.
Будучи субъектом международного публичного права, Европейский союз имеет полномочия на участие в международных отношениях и заключение международных договоров. Сформирована общая внешняя политика и политика безопасности, предусматривающая проведение согласованной внешней и оборонной политики. По всему миру учреждены постоянные дипломатические миссии ЕС, действуют представительства в Организации Объединённых Наций, ВТО, Большой семёрке и Группе двадцати. Делегации ЕС возглавляются послами ЕС.
Институты ЕС включают в себя Европейский совет, Европейскую комиссию (правительство), Совет Европейского союза (официальное название — Совет, упоминается также как Совет министров), Суд Европейского союза, Европейскую счётную палату, Европейский центральный банк и Европейский парламент. Европейский парламент избирается каждые пять лет гражданами ЕС.
Союз принимает законодательные акты (директивы, законы и постановления) в сфере правосудия и внутренних дел, а также вырабатывает общую политику в области торговли, сельского хозяйства, рыболовства и регионального развития.
С 449 миллионами жителей, населяющих страны Европейского союза, доля ЕС как целого в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) составляла в 2018 году около 23 % (21,6 трлн $) по паритету покупательной способности и около 19 % (16,1 трлн $) — по номинальному значению.
20 стран Европейского союза ввели в обращение единую валюту — евро, образовав европейский экономический союз — еврозону.
В 2012 году Европейскому союзу присуждена Нобелевская премия мира. В 2017 году ЕС присуждена Премия принцессы Астурийской.

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами
Наука и техника
Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами Аудио 
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Армения близка к потере государственности, России переживать не надо Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Последние материалы
Стамбульский прорыв: механизм обмена пленными продолжает работать
25-летние: в День молодёжи Театр МОСТ представит праздничный концерт под открытым небом
Дипломатическая война началась: Россия наносит удар по Германии
Вот куда вложить миллион, чтобы капало каждый день — тайна прибыльного выбора
Далеко до Смоктуновского: за что Соседов жёстко раскритиковал гонорары Прилучного?
Как Валентина Талызина пережила предательство внучки — история, которая тронет сердце
Мир больше не принадлежит США: БРИКС запустил обратный отсчёт
Кроссфит для роста мышц: 10 лучших тренировок для увеличения массы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.