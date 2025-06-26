Гостевые дома под контролем: их приравняют к отелям без звёзд

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Минэкономразвития России подготовило проект нового положения, которое может кардинально изменить сферу индивидуального размещения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туристы

Согласно инициативе, гостевые дома официально приравниваются по требованиям к отелям без категории ("без звёзд"), что обеспечит единые минимальные стандарты для их работы. Как информировала служба министерства, документ уже направлен на согласование в профильные органы власти.

Согласно проекту, гостевые дома должны будут соответствовать ряду базовых критериев:

Количество комнат — не более 15.

Максимальное число гостей — до 45 человек одновременно.

Площадь номеров — минимум 9 м² для одноместных и 12 м² для двухместных.

Безопасность — обязательное наличие системы обнаружения и тушения пожаров, а также вентиляции.

Услуги для гостей — регулярная уборка, смена постельного белья и полотенец, доступ в интернет.

Подать заявление на включение в соответствующий реестр собственник сможет самостоятельно, что упростит процесс легализации.

Нововведение учитывает территориальные особенности. Субъекты РФ получат право дополнительно устанавливать локальные требования к гостевым домам, адаптируя стандарты под климат, инфраструктуру и туристическую нагрузку региона.

Процесс начнётся в формате эксперимента, который пройдёт с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Он охватит 20 регионов России, включая как курортные зоны, так и северные территории. Среди них:

Республика Алтай, Дагестан, Крым

Краснодарский, Приморский, Ставропольский края

Архангельская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская,

Ростовская, Херсонская области

Федеральная территория "Сириус", город Севастополь и другие

Выбор регионов охватывает как популярные туристические направления, так и удалённые области, что позволит учесть разнообразные условия размещения.

Основная цель — легализация и стандартизация рынка гостевых домов, повышение безопасности и качества услуг для туристов, а также защита интересов добросовестных владельцев. Формализация деятельности поспособствует развитию внутреннего туризма и устранит "серую" зону в сфере размещения.

Уточнения

Гостево́й дом также гест хауз, гестхауз, гестхаус, гест хаус или гест (от англ. guest house) — понятие, широко используемое в сфере туризма, близкое к гостинице. В отличие от гостиницы, гостевой дом обладает набором параметров, которые делают условия проживания в нём приближёнными к домашним.

