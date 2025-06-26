Гостевые дома под контролем: их приравняют к отелям без звёзд

Минэкономразвития России подготовило проект нового положения, которое может кардинально изменить сферу индивидуального размещения.
Согласно инициативе, гостевые дома официально приравниваются по требованиям к отелям без категории ("без звёзд"), что обеспечит единые минимальные стандарты для их работы. Как информировала служба министерства, документ уже направлен на согласование в профильные органы власти.
Согласно проекту, гостевые дома должны будут соответствовать ряду базовых критериев:
Подать заявление на включение в соответствующий реестр собственник сможет самостоятельно, что упростит процесс легализации.
Нововведение учитывает территориальные особенности. Субъекты РФ получат право дополнительно устанавливать локальные требования к гостевым домам, адаптируя стандарты под климат, инфраструктуру и туристическую нагрузку региона.
Процесс начнётся в формате эксперимента, который пройдёт с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Он охватит 20 регионов России, включая как курортные зоны, так и северные территории. Среди них:
Выбор регионов охватывает как популярные туристические направления, так и удалённые области, что позволит учесть разнообразные условия размещения.
Основная цель — легализация и стандартизация рынка гостевых домов, повышение безопасности и качества услуг для туристов, а также защита интересов добросовестных владельцев. Формализация деятельности поспособствует развитию внутреннего туризма и устранит "серую" зону в сфере размещения.
Гостево́й дом также гест хауз, гестхауз, гестхаус, гест хаус или гест (от англ. guest house) — понятие, широко используемое в сфере туризма, близкое к гостинице. В отличие от гостиницы, гостевой дом обладает набором параметров, которые делают условия проживания в нём приближёнными к домашним.
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