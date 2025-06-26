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Путешествие между Мурой и Дравой: Хорватский регион, где пейзажи как в сказке, а вино — как песня

2:51
Туризм

Север Хорватии не всегда оказывается в центре внимания путешественников — и зря. Меджимурье, раскинувшееся между реками Мура и Драва, на границе со Словенией и Венгрией, не похоже на привычные приморские пейзажи Хорватии. Здесь вместо пляжей — зелёные холмы, виноградники, замки и тишина, от которой трудно отказаться.

Вино
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Heeling, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Вино

Велосипед, каяк и панорамы с вином

Этот компактный регион называют "садом Хорватии". Чаковец, его главный город, предлагает не только крепость эпохи Возрождения, но и гастрономические удовольствия.

Любители активного отдыха могут отправиться в водное путешествие по реке Драва или сесть на велосипед и исследовать 550 км маршрутов — от деревень до винных дорог.

Особая гордость — Маршрут "Амазонка Европы", который проходит через Хорватию, Венгрию, Словению, Австрию и Сербию.

Он ведёт к живописному региональному парку Мура-Драва, биосферному заповеднику с редкими птицами, песчаными берегами и заболоченными лесами.

Вино и кухня, которые стоит попробовать хотя бы раз

Поездка в Меджимурье невозможна без дегустации местных вин. В прохладном климате здесь производят яркие белые сорта: пушипель (он же фурминт), пино-гри и рислинг. А в мае весь регион отмечает фестиваль Urbanovo, наполненный концертами, винами и мастер-классами.

Кулинария тоже радует. Здесь готовят мясо-з-тиблице — тушёную свинину в керамике, и оригинальные завтраки: жареное яйцо с тыквенным маслом и солью, блюдо, известное как "яйцо на чёрном". Масло, кстати, холодного отжима и имеет насыщенный ореховый вкус.

По холмам, тропам и деревням

Местные пешие маршруты ведут к самым живописным точкам региона. Меджимурский горный путь длиной почти 27 км проходит через леса, виноградники и приводит к Мохокосу — самой высокой точке региона (340 м). Награда — захватывающие панорамы.

В Верхнем Меджимурье обязательно стоит увидеть плавучую мельницу на реке Мура — единственную в своём роде копию старинных мельниц. А рядом — Маджеркин-Брег, смотровая башня среди виноградников.

Где поесть и где остановиться

В Чаковце есть уютные рестораны. Например, Trattoria Rustica предлагает домашнюю атмосферу и традиционную кухню.

А в Mala Hiža, расположенной в старинном доме XIX века, подают авторские версии региональных блюд, включая знаменитую гибаницу — слоёный десерт с тыквой.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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