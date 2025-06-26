Сёрф, музей раковин и креветки с чили: этот пляжный курорт Австралии всё ещё не захвачен туристами

2:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Австралия славится своими бескрайними пляжами, но не все знают о скрытых жемчужинах, таких как Инверлох — уютный прибрежный городок, всего в двух часах езды от Мельбурна. Мягкий климат, 16 000 миль береговой линии и абсолютный релакс — вот что делает это место настоящей находкой для тех, кто ищет нетуристическую Австралию.

Фото: commons.wikimedia.org by ALY MOHAMED YOUSSEF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Австралия, пляжный отдых

Как добраться и что посмотреть по пути

До Инверлоха удобно добираться на автомобиле: маршрут по трассам M1 и Южному Гиппсленду проложен через живописные пейзажи.

По дороге стоит остановиться у Eagles Nest или The Caves - виды с обрывов и пещерные лабиринты точно впечатлят.

Пляжи и водные приключения

Залив Андерсон — идеальное место для неспешного отдыха: золотистый песок, мелководье, спокойная вода. Здесь приятно плавать, заниматься каякингом и просто загорать.

Во время отлива на отмелях появляются десятки видов птиц — орнитологи будут в восторге. Если хочется драйва, отправляйтесь на серф-пляж Инверлоха. Вода тут активная, идеальна для сёрфинга и кайтбординга.

Пляж патрулируется спасателями, что делает его одним из самых безопасных мест на побережье Басс. Но не забывайте — вы в Австралии, поэтому стоит заранее узнать о местной дикой природе.

Не пропустите и "Орлиное гнездо" — всего в 9 минутах езды от центра. Здесь открываются потрясающие виды, особенно в часы отлива. Солнечные ванны, каменистые склоны, а иногда и кенгуру с китами — всё это про этот уголок.

Город, который удивит

Инверлох — это не только пляжи. Обязательно загляните в Музей раковин, где собрано более 7000 экспонатов. Здесь есть сенсорный стол, на котором можно потрогать настоящие морские находки.

Работает музей ежедневно с 10:00 до 16:00, кроме Рождества и Страстной пятницы. Детям до 5 лет — вход бесплатный.

После музея стоит заглянуть в Silky Inverloch. Это ресторан под открытым небом, где можно попробовать грудинку, бургеры с рыбой с острова Херд или креветки с чили. Но планируйте визит до 15:00 — позже кухня закрывается.

И, конечно, прогулка по эстуарию Скрук-Крик-Таунсенд-Блафф — отличный способ завершить день. Дорожка проходит мимо мангровых зарослей, побережья и точек для отдыха.

Собаки приветствуются, а маршрут можно адаптировать под любую физическую форму.

Уточнения

Ме́льбурн (англ. Melbourne,) — второй по величине город Австралии после Сиднея, столица штата Виктория, расположившаяся вокруг залива Порт-Филлип. Мельбурн — самый южный город-миллионер в мире.

