Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифровая стройка в действии: что теперь обязаны делать застройщики с 2025 года
Появились камеры, фиксирующие громкий шум от транспорта: не словите крупный штраф
Как тренироваться без боли: секреты правильного подхода для долгосрочного результата и здоровья
Вся жизнь по съемным квартирам: вот что предрекли молодым россиянам
Потеря питомца — боль, которую не видно: как пережить и не сломаться
Забудьте о ярких губах: эти оттенки помады становятся фаворитом этого лета
Минус для молодых, плюс для старших: как налоговая реформа США разделит поколения
Первые минуты после ожога — решающие: что быстро намазать, чтобы не допустить пузырей и боли
Минус 5 см в талии: вот что действительно поможет похудеть

Сёрф, музей раковин и креветки с чили: этот пляжный курорт Австралии всё ещё не захвачен туристами

2:43
Туризм

Австралия славится своими бескрайними пляжами, но не все знают о скрытых жемчужинах, таких как Инверлох — уютный прибрежный городок, всего в двух часах езды от Мельбурна. Мягкий климат, 16 000 миль береговой линии и абсолютный релакс — вот что делает это место настоящей находкой для тех, кто ищет нетуристическую Австралию.

Австралия, пляжный отдых
Фото: commons.wikimedia.org by ALY MOHAMED YOUSSEF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Австралия, пляжный отдых

Как добраться и что посмотреть по пути

До Инверлоха удобно добираться на автомобиле: маршрут по трассам M1 и Южному Гиппсленду проложен через живописные пейзажи.

По дороге стоит остановиться у Eagles Nest или The Caves - виды с обрывов и пещерные лабиринты точно впечатлят.

Пляжи и водные приключения

Залив Андерсон — идеальное место для неспешного отдыха: золотистый песок, мелководье, спокойная вода. Здесь приятно плавать, заниматься каякингом и просто загорать.

Во время отлива на отмелях появляются десятки видов птиц — орнитологи будут в восторге. Если хочется драйва, отправляйтесь на серф-пляж Инверлоха. Вода тут активная, идеальна для сёрфинга и кайтбординга.

Пляж патрулируется спасателями, что делает его одним из самых безопасных мест на побережье Басс. Но не забывайте — вы в Австралии, поэтому стоит заранее узнать о местной дикой природе.

Не пропустите и "Орлиное гнездо" — всего в 9 минутах езды от центра. Здесь открываются потрясающие виды, особенно в часы отлива. Солнечные ванны, каменистые склоны, а иногда и кенгуру с китами — всё это про этот уголок.

Город, который удивит

Инверлох — это не только пляжи. Обязательно загляните в Музей раковин, где собрано более 7000 экспонатов. Здесь есть сенсорный стол, на котором можно потрогать настоящие морские находки.

Работает музей ежедневно с 10:00 до 16:00, кроме Рождества и Страстной пятницы. Детям до 5 лет — вход бесплатный.

После музея стоит заглянуть в Silky Inverloch. Это ресторан под открытым небом, где можно попробовать грудинку, бургеры с рыбой с острова Херд или креветки с чили. Но планируйте визит до 15:00 — позже кухня закрывается.

И, конечно, прогулка по эстуарию Скрук-Крик-Таунсенд-Блафф — отличный способ завершить день. Дорожка проходит мимо мангровых зарослей, побережья и точек для отдыха.

Собаки приветствуются, а маршрут можно адаптировать под любую физическую форму.

Уточнения

Ме́льбурн (англ. Melbourne,) — второй по величине город Австралии после Сиднея, столица штата Виктория, расположившаяся вокруг залива Порт-Филлип. Мельбурн — самый южный город-миллионер в мире.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Дагестане есть своё море с тёплой водой и пляжами — мало кто знает, где именно
Туризм
В Дагестане есть своё море с тёплой водой и пляжами — мало кто знает, где именно Аудио 
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Минус для молодых, плюс для старших: как налоговая реформа США разделит поколения
Первые минуты после ожога — решающие: что быстро намазать, чтобы не допустить пузырей и боли
Минус 5 см в талии: вот что действительно поможет похудеть
Этот способ приготовления мороженого сэкономит вам кучу денег — секрет простой
Спите комфортно в жару: японский метод, который удивит вас простотой
Умиляет, но зря: почему вылизывание кошкой может быть сигналом опасности
Аллергия включает бешеный режим без предупреждения: вот как поставить её на место до отпуска
Сёрф, музей раковин и креветки с чили: этот пляжный курорт Австралии всё ещё не захвачен туристами
Как не получить штраф за пешеходный переход — простые правила, которые спасут деньги и нервы
130 тысяч лет назад планета уже тонула — доказательства нашли в ледяном архиве Антарктиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.