Необычный взгляд на город: где полетать над Манхэттеном, не отрываясь от земли

3:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы впервые в Нью-Йорке и хотите начать знакомство с города с чего-то по-настоящему яркого, обязательно загляните в RiseNY — музей, который превращает простую экскурсию в настоящее приключение. Это не просто выставка, а иммерсивное шоу, которое позволяет "взлететь" над Манхэттеном и узнать историю города с неожиданной стороны.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository Нью-Йорк

Полёт над Нью-Йорком: почувствуйте город иначе

Главный аттракцион RiseNY — это 4D-полёт, где вас поднимают в воздух на 30 футов и погружают в виртуальную реальность мегаполиса.

Под куполом с обзором на 180 градусов вы окажетесь в центре событий — от фейерверков 4 июля до падения шара на Таймс-сквер в Новый год. Эффекты ветра, тумана и даже запахов делают впечатление невероятно реалистичным.

"Начав с фото- и архивной видеоистории Нью-Йорка, вы будете готовы погрузиться в ещё более… Финал поистине впечатляющий!! Пристегните ремни, держитесь за поручни и познакомьтесь со всем Нью-Йорком", — пишет один из посетителей на Tripadvisor.

Что вас ждёт внутри?

RiseNY находится в нескольких минутах от Таймс-сквер, рядом со станцией метро "50-я улица". Аттракцион работает каждый день: с 10:00 до 18:00 (в пятницу и субботу — до 20:00).

Вход для взрослых — $45, для детей — $42. Есть и VIP-билеты ($63 и $60), которые дают приоритетный вход, сувенирную продукцию и гибкое время визита.

Перед полётом вас ждёт фильм, озвученный Джеффом Голдблюмом, который погружает зрителей в атмосферу старого Нью-Йорка — от первой станции метро до расцвета Бродвея.

Снятый лауреатом наград Риком Бёрнсом, этот короткий документальный шедевр разворачивается в стилизованной копии станции метро начала XX века.

Семь галерей — семь граней города

После шоу вы сможете пройтись по семи тематическим выставкам, каждая из которых рассказывает о ключевых сферах жизни Нью-Йорка:

Мода: от вечерних платьев XIX века до луков Gucci и сценических костюмов Бейонсе.

Бродвей: костюмы из "Чикаго", "Безумств Зигфельда" и других легендарных шоу.

Финансы: от 1600-х годов до наших дней — включая чек, подписанный Александром Гамильтоном.

Нью-Йоркский горизонт: масштабные модели Крайслер-билдинга и Эмпайр-стейт-билдинга.

Телевидение и радио: артефакты из "Друзей", "Сайнфелда", "Субботнего вечера в прямом эфире".

Кино: более 50 отрывков, представленных совместно с кинофестивалем "Трайбека".

Музыка: уникальные записи, образы и инструменты звёзд.

После экскурсии вы окажетесь в нескольких шагах от Музея мадам Тюссо — отличное завершение прогулки по самому оживлённому району Нью-Йорка.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам.

