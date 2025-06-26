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Необычный взгляд на город: где полетать над Манхэттеном, не отрываясь от земли

3:05
Туризм

Если вы впервые в Нью-Йорке и хотите начать знакомство с города с чего-то по-настоящему яркого, обязательно загляните в RiseNY — музей, который превращает простую экскурсию в настоящее приключение. Это не просто выставка, а иммерсивное шоу, которое позволяет "взлететь" над Манхэттеном и узнать историю города с неожиданной стороны.

Нью-Йорк
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository
Нью-Йорк

Полёт над Нью-Йорком: почувствуйте город иначе

Главный аттракцион RiseNY — это 4D-полёт, где вас поднимают в воздух на 30 футов и погружают в виртуальную реальность мегаполиса.

Под куполом с обзором на 180 градусов вы окажетесь в центре событий — от фейерверков 4 июля до падения шара на Таймс-сквер в Новый год. Эффекты ветра, тумана и даже запахов делают впечатление невероятно реалистичным.

"Начав с фото- и архивной видеоистории Нью-Йорка, вы будете готовы погрузиться в ещё более… Финал поистине впечатляющий!! Пристегните ремни, держитесь за поручни и познакомьтесь со всем Нью-Йорком", — пишет один из посетителей на Tripadvisor.

Что вас ждёт внутри?

RiseNY находится в нескольких минутах от Таймс-сквер, рядом со станцией метро "50-я улица". Аттракцион работает каждый день: с 10:00 до 18:00 (в пятницу и субботу — до 20:00).

Вход для взрослых — $45, для детей — $42. Есть и VIP-билеты ($63 и $60), которые дают приоритетный вход, сувенирную продукцию и гибкое время визита.

Перед полётом вас ждёт фильм, озвученный Джеффом Голдблюмом, который погружает зрителей в атмосферу старого Нью-Йорка — от первой станции метро до расцвета Бродвея.

Снятый лауреатом наград Риком Бёрнсом, этот короткий документальный шедевр разворачивается в стилизованной копии станции метро начала XX века.

Семь галерей — семь граней города

После шоу вы сможете пройтись по семи тематическим выставкам, каждая из которых рассказывает о ключевых сферах жизни Нью-Йорка:

  • Мода: от вечерних платьев XIX века до луков Gucci и сценических костюмов Бейонсе.
  • Бродвей: костюмы из "Чикаго", "Безумств Зигфельда" и других легендарных шоу.
  • Финансы: от 1600-х годов до наших дней — включая чек, подписанный Александром Гамильтоном.
  • Нью-Йоркский горизонт: масштабные модели Крайслер-билдинга и Эмпайр-стейт-билдинга.
  • Телевидение и радио: артефакты из "Друзей", "Сайнфелда", "Субботнего вечера в прямом эфире".
  • Кино: более 50 отрывков, представленных совместно с кинофестивалем "Трайбека".
  • Музыка: уникальные записи, образы и инструменты звёзд.

После экскурсии вы окажетесь в нескольких шагах от Музея мадам Тюссо — отличное завершение прогулки по самому оживлённому району Нью-Йорка.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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