Необычный взгляд на город: где полетать над Манхэттеном, не отрываясь от земли

Если вы впервые в Нью-Йорке и хотите начать знакомство с города с чего-то по-настоящему яркого, обязательно загляните в RiseNY — музей, который превращает простую экскурсию в настоящее приключение. Это не просто выставка, а иммерсивное шоу, которое позволяет "взлететь" над Манхэттеном и узнать историю города с неожиданной стороны.
Главный аттракцион RiseNY — это 4D-полёт, где вас поднимают в воздух на 30 футов и погружают в виртуальную реальность мегаполиса.
Под куполом с обзором на 180 градусов вы окажетесь в центре событий — от фейерверков 4 июля до падения шара на Таймс-сквер в Новый год. Эффекты ветра, тумана и даже запахов делают впечатление невероятно реалистичным.
"Начав с фото- и архивной видеоистории Нью-Йорка, вы будете готовы погрузиться в ещё более… Финал поистине впечатляющий!! Пристегните ремни, держитесь за поручни и познакомьтесь со всем Нью-Йорком", — пишет один из посетителей на Tripadvisor.
RiseNY находится в нескольких минутах от Таймс-сквер, рядом со станцией метро "50-я улица". Аттракцион работает каждый день: с 10:00 до 18:00 (в пятницу и субботу — до 20:00).
Вход для взрослых — $45, для детей — $42. Есть и VIP-билеты ($63 и $60), которые дают приоритетный вход, сувенирную продукцию и гибкое время визита.
Перед полётом вас ждёт фильм, озвученный Джеффом Голдблюмом, который погружает зрителей в атмосферу старого Нью-Йорка — от первой станции метро до расцвета Бродвея.
Снятый лауреатом наград Риком Бёрнсом, этот короткий документальный шедевр разворачивается в стилизованной копии станции метро начала XX века.
После шоу вы сможете пройтись по семи тематическим выставкам, каждая из которых рассказывает о ключевых сферах жизни Нью-Йорка:
После экскурсии вы окажетесь в нескольких шагах от Музея мадам Тюссо — отличное завершение прогулки по самому оживлённому району Нью-Йорка.
Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам.
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