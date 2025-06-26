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Не Капри и не Амальфи: пляжный рай, о котором знают не все

2:33
Туризм

Бирюзовое море, скалистые берега, песок от золотого до вулканически чёрного — это Кампания. Регион, который может подарить по-настоящему мечтательный отдых без необходимости отправляться на острова, хотя и они здесь не остались в стороне. И если вы уже представляете себе шумные пляжи Капри, то готовьтесь удивляться — на материковой части тоже есть, чем восхищаться.

Кампания, пляжный отдых
Фото: flickr.com by Gerald Adams, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кампания, пляжный отдых

Как добраться

Для начала стоит долететь до одного из двух аэропортов: Неаполь или Салерно-Коста-д'Амальфи. А дальше — лучше арендовать машину.

Это даст свободу открывать пляжи и бухты в собственном темпе. Но и на общественном транспорте (поезда, автобусы, паромы) вполне можно справиться.

Сокровища материка

Масса Лубренсе, недалеко от Неаполя, — отличная точка старта. Отсюда тропа длиной около часа ведёт в залив Йеранто, охраняемую морскую зону. По пути — оливковые рощи, а в финале — захватывающий вид на остров Капри.

В соседней Нерано стоит остановиться в Марина Кантона — это место оценят любители аутентичного моря и гурманы: здесь стоит попробовать "спагетти алла Нерано".

Побережье Амальфи: от открыток до уединения

Позитано — визуальная визитка региона. Главный пляж, Гранде, летом кипит жизнью. А всего в нескольких минутах — уединённый Форнильо, где можно спрятаться от туристического шума, не покидая города.

Рядом, в Атрани — самом маленьком муниципалитете Италии, спрятан пляж, обрамлённый скалами и каменными арками. Пляж Атрани с его тёмным песком и видами на деревушку словно возвращает в прошлое.

Чиленто и его семейные уголки

В самом сердце национального парка Чиленто находится курорт Палинуро. Пляж Маринелла, рядом с природной аркой, с мелким песком и пологим входом идеально подходит детям. Недаром он отмечен зелёным флагом как один из лучших для семейного отдыха.

Острова Кампании

Конечно, не обойтись без Капри. На пристани Пиккола открываются виды на отвесные скалы высотой до 100 метров. Море здесь спокойное, идеально для сноркелинга и купания.

На Искье вас ждёт самый длинный пляж острова — Маронти. Вулканический чёрный песок и прозрачная вода создают контраст, который невозможно забыть.

Уточнения

Ама́льфи (итал. Amalfi) — приморский город у Салернского залива в итальянской провинции Салерно, местопребывание архиепископа и столица средневековой морской республики. Находится на Амальфийском побережье, являющемся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ка́при (итал. Capri) — остров в Тирренском море (часть Средиземного моря), входит в состав итальянской провинции Неаполь в регионе Кампания. Популярный морской курорт со времён Римской республики.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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