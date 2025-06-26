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Рай между Корсикой и Италией: где найти самый прозрачный пляж Тосканы

2:48
Туризм

Посреди Тирренского моря, между Корсикой и итальянским побережьем, притаился настоящий рай — остров Эльба. Этот уголок природы и истории способен удивить даже самых искушённых путешественников. Пейзажи здесь сменяются с каждым поворотом дороги, а пляжи словно созданы по заказу: для детей, для любителей подводного мира, для романтиков и тех, кто просто ищет тишины.

пляж Тосканы
Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang Reiter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пляж Тосканы

Мы собрали самые живописные пляжи Эльбы, которые стоит включить в маршрут следующей поездки.

Пляжи Портоферрайо: для любителей контраста

  • Энфола — уникальный пляж, расположенный на узком перешейке. Он предлагает сразу два гравийных побережья: одно открытое и ветреное, другое — защищённое и спокойное. Здесь удобно припарковаться, а всё необходимое можно арендовать на месте.
  • Сансоне — один из самых фотографируемых пляжей острова. Окружённый отвесными утёсами, он привлекает кристально чистой водой и богатой подводной жизнью — идеальное место для снорклинга.
  • Капобьянко — белая галька, прозрачное море и защищённость от ветра делают этот пляж настоящей жемчужиной. Всего в паре минут от центра города.
  • Биодола — песчаная лагуна с бирюзовой водой, идеально подходящая для семей с детьми. Но в сезон здесь многолюдно — стоит приезжать с утра.

Места для уединения

  • Аквавиветта — укромная бухта, скрытая среди скал. Даже летом здесь не бывает толп, а тень от густой растительности помогает скрыться от палящего солнца.
  • Сант-Андреа — пляж в коммуне Марчиана, окружённый гранитными валунами и цветными рыбами. Отличное место для коротких погружений с маской.

Семейные локации

  • Фетовая — оборудованный пляж на юго-западе острова с ресторанами и киосками. Отличный выбор для отдыха с детьми.
  • Лакона — сочетание золотого песка и сосновой рощи, плюс захватывающий вид на Монте-Кристо.
  • Ниспорто — здесь предлагают курсы водных видов спорта для всех возрастов, а берег оборудован для комфортного отдыха.

Для тех, кто ищет активностей и комфорта

  • Марина-ди-Кампо — длинный пляж в живописной бухте, защищённый от ветров. По набережной приятно гулять, кататься на велосипеде или заглядывать в кафе.
  • Каволи — один из самых известных пляжей острова. Белый песок, пологий вход в воду и рядом — знаменитый Голубой грот, который можно исследовать на лодке.
  • Эльба — не просто пляжи. Это атмосфера, которой хочется дышать. И пусть отпуск здесь запомнится на долгие годы.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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