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Штат с 10 000 озёр оказался мечтой туриста: этот уголок США стал главным открытием сезона

2:26
Туризм

Забываем про Калифорнию и Флориду — этим летом все дороги ведут в Миннесоту. В новом рейтинге лучших штатов для летнего автотуризма Миннесота неожиданно заняла первое место, опередив традиционных лидеров.

Летняя поездка
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летняя поездка

Почему именно Миннесота?

Этот штат называют "страной 10 000 озёр" — настоящий рай для тех, кто любит природу, рыбалку и отдых на свежем воздухе. Но высокое место в рейтинге Миннесота получила не только за красивые пейзажи.

Исследование WalletHub учитывало сразу несколько критериев: доступность, безопасность и развлечения. И по сумме этих показателей штат занял первое место.

Интересно, что Миннесота — одна из лидеров по расходам на парки и активный отдых: она занимает 4-е место в стране по этому показателю на душу населения. А по количеству ярмарок и фестивалей летом — третье.

"Мы хотим показать людям, что лето может быть интересным не только на океанском побережье. Миннесота — яркое тому подтверждение", — отмечается в исследовании.

Бюджетно и красиво

Цены на бензин здесь тоже радуют — по данным AAA, в Миннесоте он стоит около $3.10 за галлон, в то время как средний показатель по стране — $3.22.

А кемпинги в штате — одни из самых доступных в США, несмотря на то, что Верхнеозёрный национальный лес вскоре может повысить расценки.

Кто ещё в рейтинге?

Второе место занял штат Нью-Йорк — благодаря впечатляющему количеству достопримечательностей и культурных объектов. Он также оказался на втором месте по числу национальных исторических памятников на душу населения.

Третье место неожиданно досталось Огайо. Его преимущества — доступные цены, зоопарки, ботанические сады и парки развлечений. Летом здесь проходит второе по количеству ярмарок и фестивалей число мероприятий в стране.

Что говорят цифры?

WalletHub отмечает, что почти 75% взрослых американцев планируют летние поездки, и треть из них готова проехать более 400 км от дома.

Такой интерес делает выбор направления особенно важным — и Миннесота, похоже, справляется на отлично.

Уточнения

Миннесо́та (англ. Minnesota,) — штат на Среднем Западе США. Столицей штата является город Сент-Пол. Крупнейший город штата — Миннеаполис.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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