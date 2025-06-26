Радиоимпульс из Млечного Пути удивил всех: спутник-призрак из 60-х послал сигнал спустя 57 лет

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В июне 2024 года радиотелескоп в Австралии зафиксировал всплеск радиоволн такой силы, что он на короткое время затмил всё остальное небе. Он длился всего 30 наносекунд — и при этом оказался слишком близким к Земле, чтобы телескоп ASKAP смог на нём сфокусироваться. Так началась история с загадкой, над которой до сих пор ломают голову исследователи.

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спутник

"Это был невероятно мощный радиоимпульс, который на очень короткое время затмил всё остальное на небе", — рассказал ведущий автор работы Клэнси Джеймс, доцент Института радиоастрономии Университета Кертина (Австралия).

Виноват спутник-пенсионер?

Источник сигнала, как выяснилось, находится не где-то в глубинах Вселенной, а в нашей собственной галактике — Млечном Пути.

Учёные определили его координаты и с удивлением обнаружили: всплеск мог исходить от давно списанного спутника связи "Релей-2", запущенного в 1964 году. Он вышел из строя всего через три года после старта и более полувека считался "мертвым".

Команда исключила вариант преднамеренной передачи: сигнал не совпадал с системами, которые когда-либо были у спутника. Тогда исследователи рассмотрели два альтернативных объяснения.

Что могло вызвать сигнал?

Столкновение с микрометеоритом. Подобный удар мог создать облако плазмы или электрическое поле, которое вызвало радиоизлучение. Такие события уже известны науке и могут быть весьма мощными.

Электростатический разряд (ЭСР). Более вероятная версия. Разряд может произойти при накоплении заряда на различных участках корпуса спутника. Особенно если он создан из материалов, способных удерживать заряд дольше, чем современные аппараты.

"Давно известно, что электростатическое разряжение вызывает радиочастотные импульсы", — подчёркивают авторы исследования.

Почему это важно

Профессор Карен Эплин из Бристольского университета (Великобритания), не участвовавшая в работе, считает открытие потенциально важным:

"В мире, где становится всё больше космического мусора и бюджетных спутников с минимальной защитой от ЭСР, такие всплески могут стать новым методом оценки космических условий", — отметила она.

Оба сценария пока нельзя подтвердить наверняка — и в этом главная интрига открытия. Но исследование даёт старт новым подходам к изучению электростатических разрядов на орбите и может изменить методы контроля состояния космических аппаратов.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути считается равным радиусу его звёздного диска и составляет 16 килопарсек.

