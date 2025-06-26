Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уверенность хорошо, а бдительность лучше: как не стать жертвой самоуверенности
Театр Модерн раскрыл тайну спектакля без названия режиссера Юрия Грымова
Запечённые кабачки с сыром: рецепт, который любят даже те, кто не любит кабачки
Солнечные очки вышли из тени — и теперь командуют стилем
Насыпьте эту смесь под каждую луковицу — и весь урожай будет как на подбор
Пушистая копия: как кошка отражает ваше настроение
Бородина и Сердюков удивили гостей роскошным меню: трюфели, вагю и устрицы на свадьбе
Мягкая стирка — жестокий итог: эти вещи могут выйти не только чистыми
Маленькие цели — большой результат: спортивная мотивация, которая действительно работает

Почему 2500 человек ежегодно выбирают Джерси как новый дом? Узнайте секрет его популярности!

5:53
Туризм

Расположенный в проливе Ла-Манш, Джерси является крупнейшим из Нормандских островов и имеет самоуправляемую администрацию, хотя и поддерживает исторические связи с Соединённым Королевством. Благодаря атмосфере, в которой сочетаются британское и французское влияние, остров выделяется своей динамичной экономикой, красивыми природными ландшафтами и мультикультурным сообществом. Джерси не является частью собственно Соединённого Королевства, но является зависимой от него территорией, что гарантирует определённую политическую и финансовую независимость.

Сент-Хелиер
Фото: flickr.com by Amanda Slater, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сент-Хелиер

Территория Джерси занимает около 120 км² и имеет население около 110 тысяч жителей на 2025 год. Мягкий климат, золотистые песчаные пляжи и современная инфраструктура привлекают как туристов, так и людей, заинтересованных в получении постоянного места жительства на острове. Столица Сент-Хелиер концентрирует в себе большую часть сферы услуг, торговли и культурной жизни, являясь главным городским центром региона.

Сколько людей в год посещают и живут на Джерси?

Каждый год Джерси принимает около 700 тысяч туристов, особенно в летние месяцы. Большинство из них приезжают из Великобритании и Франции, чтобы насладиться природными красотами и культурными событиями. Остров активно развивает туристическую инфраструктуру, включая спортивные мероприятия и музыкальные фестивали, что способствует росту числа посетителей.

На Джерси также наблюдается приток новых жителей: около 2500 человек ежегодно выбирают этот остров для постоянного проживания. Среди них квалифицированные специалисты, инвесторы и семьи, ищущие стабильности. Местные власти регулируют иммиграцию, стремясь поддерживать баланс между ростом населения и охраной природных ресурсов.

Каковы жилищные условия на Джерси?

Жильё на Джерси отражает как традиции, так и современность. Резиденции варьируются от исторических каменных домов до современных апартаментов и вилл на берегу моря. Рынок недвижимости отличается высокими ценами из-за ограниченного пространства и высокого спроса.

Правительство Джерси реализует ряд инициатив, направленных на улучшение доступности жилья для местных жителей и работников жизненно важных служб. В условиях растущего спроса на жильё власти стремятся создать условия для строительства новых объектов, а также поддерживать программы социального жилья, чтобы обеспечить возможность проживания для всех слоёв населения.

В чем трудности и преимущества жизни на Джерси?

Несмотря на множество преимуществ, жизнь на Джерси также сопряжена с определёнными трудностями. Высокие цены на жильё могут стать серьёзным препятствием для молодых специалистов и семей, стремящихся к стабильности. Ограниченное пространство на острове также создаёт вызовы в плане инфраструктуры и транспортной доступности. В часы пик дороги могут быть перегружены, что затрудняет передвижение по острову. Кроме того, из-за своей удалённости от материка жители могут сталкиваться с ограничениями в выборе товаров и услуг, что иногда приводит к более высоким ценам на определённые продукты.

Тем не менее многие жители ценят уникальную атмосферу Джерси, где сочетаются безопасность, высокое качество жизни и активное участие в общественной жизни. Местные жители гордятся своим культурным наследием и активно участвуют в различных мероприятиях от художественных выставок до спортивных соревнований. Остров также предлагает множество возможностей для активного отдыха, включая пешие и велосипедные маршруты, водные виды спорта и пляжные развлечения.

Система общественного транспорта на Джерси

Система общественного транспорта на Джерси хорошо организована и охватывает большую часть острова автобусными линиями. Основной компанией, ответственной за это, является LibertyBus, которая предлагает регулярные линии, соединяющие Сент-Хелиер с самыми отдалёнными районами и пляжами, облегчая передвижение как местным жителям, так и туристам. На острове нет поездов, но автобусная сеть эффективна, а расписание адаптировано к местному спросу, особенно в месяцы большого притока посетителей. Кроме того, многие жители предпочитают использовать велосипеды из-за компактных размеров острова и благоприятной инфраструктуры для велосипедистов. Система также поощряет использование экологичного транспорта, такого как электромобили и каршеринг.

Каковы социальные права жителей Джерси?

Жители Джерси имеют доступ к целому ряду социальных прав, включая медицинское обслуживание в местной системе здравоохранения, доступ к государственным школам, социальные льготы и охрану труда. Система здравоохранения, называемая Health and Community Services, предлагает как бесплатные, так и субсидированные ресурсы для жителей, а также существуют программы финансовой поддержки для семей с низким доходом и пенсионеров. Права варьируются в зависимости от категории проживания, но все долгосрочные резиденты могут подать заявку на социальную поддержку в соответствии с правилами, установленными правительством острова. Также есть инициативы, направленные на социальную интеграцию новых жителей: языковые курсы и психологическая поддержка для адаптации.

Уточнения

Джерси — остров в проливе Ла-Манш, в составе Нормандских островов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Авто
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок Аудио 
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Армения близка к потере государственности, России переживать не надо Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Уверенность хорошо, а бдительность лучше: как не стать жертвой самоуверенности
Театр Модерн раскрыл тайну спектакля без названия режиссера Юрия Грымова
Запечённые кабачки с сыром: рецепт, который любят даже те, кто не любит кабачки
Почему 2500 человек ежегодно выбирают Джерси как новый дом? Узнайте секрет его популярности!
Солнечные очки вышли из тени — и теперь командуют стилем
Насыпьте эту смесь под каждую луковицу — и весь урожай будет как на подбор
Пушистая копия: как кошка отражает ваше настроение
Бородина и Сердюков удивили гостей роскошным меню: трюфели, вагю и устрицы на свадьбе
Мягкая стирка — жестокий итог: эти вещи могут выйти не только чистыми
Маленькие цели — большой результат: спортивная мотивация, которая действительно работает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.