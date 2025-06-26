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Закаты, которые не нуждаются в фильтрах: откройте для себя дикий рай лагуны Вулиагмени

2:38
Туризм

Несмотря на растущую популярность, лагуна Вулиагмени в Коринфе сохраняет очарование нетронутого природного уголка. Это место, где развитие и дикая красота существуют в гармонии, предлагая посетителям лучшее из обоих миров.

Лагуна Вулиагмени
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лагуна Вулиагмени

Озеро Вулиагмени, расположенное недалеко от Лутраки, находится в прекрасной стадии своего развития. Здесь есть всё необходимое для комфортного отдыха: ухоженная дорога, чистота, разнообразные варианты размещения, организованный пляж, традиционные таверны и современные кафе.

Однако значительная часть лагуны остаётся нетронутой и дикой. Здесь можно найти уединённое место, чтобы насладиться тишиной, невероятной красотой и кристально чистой водой. Особенно прекрасны закаты, когда солнце заливает всё вокруг волшебным светом, не требующим никакой обработки фотографий.

Это место, соединённое с Коринфским заливом узким каналом, называют озером, но фактически это лагуна, и её природная красота превосходит любые фотографии.

История этого места уходит вглубь веков. Археологические раскопки показали, что на берегу лагуны существовало поселение ещё в 3000 году до нашей эры. В древности это место было известно как Горгопис или Эсхатиотис.

Добраться до озера Вулиагмени легко. Оно находится всего в 16 километрах от Лутраки, и поездка по живописной дороге займёт около 20 минут. Из Афин дорога займёт около полутора часов. Неподалёку находится Герейон Перахоры, археологический памятник, который стоит посетить. Дорога к святилищу Геры проходит через сосновый лес, что делает путешествие ещё более приятным.

Пляж лагуны песчаный, протяжённостью около 2 километров и шириной до 1 километра. Глубина увеличивается постепенно, достигая 40 метров.

Здесь каждый найдёт что-то для себя: от традиционных закусок из морепродуктов в прибрежных тавернах до современных греческих блюд и экзотических коктейлей на пляжных шезлонгах. Это идеальное место для дайвинга, светского отдыха и единения с природой. На организованном пляже можно покататься на водных лыжах. Вдоль берега проходит живописная дорога, ведущая к красивой часовне Агиос Николаос, где можно прогуляться пешком или на велосипеде в прохладное время суток.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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