Гид по Розе Хутор: самый красивый водопад и тропы, где можно потеряться

Горы летом — это совершенно другой ритм, контраст эмоций и погодных условий. Особенно если вы решите отправиться в Красную Поляну и на Розу Хутор. Наш журналист побывал там в июне и делится личными наблюдениями, которые помогут вам не только подготовиться к поездке, но и сделать её по-настоящему запоминающейся.
Как сообщает ИА "Пенза-Пресс" если мечтаете о панорамных видах и ясной погоде, планируйте отпуск на вторую половину лета — с середины июля. В это время тропы обычно уже открыты, а туманы и осадки менее вероятны.
А вот в июне — шанс увидеть цветение рододендронов, хоть и с погодными сюрпризами: в один день здесь можно попасть под снег, а на следующий — обгореть под палящим солнцем на высоте 2500 метров.
Красная Поляна — это не просто одно место. Есть посёлок с таким названием, а есть курорт Красная Поляна (бывший Горки Город) и Роза Хутор — они находятся в соседнем селе Эсто-Садок.
Все они — часть Сочи, но легко запутаться. Совет: перед поездкой откройте карту, чтобы понимать, где жильё, подъемники и вокзалы.
Поездки между курортами — дело недорогое и простое: автобус, пешком или такси. Доехать от Розы Хутор до Красной Поляны можно за 30 рублей.
Из Сочи — электричкой, автобусом или трансфером (примерно 350 рублей до Сириуса).
В плохую погоду:
В хорошую погоду:
"Буду рада, если этот отзыв окажется кому-то полезным при планировании отдыха. Приятного и безопасного покорения горных вершин!"
"Ро́за Ху́тор" - круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи. На курорте работают 32 канатных дороги, общая протяжённость горнолыжных трасс составляет 105 км, имеется 14 отелей, а также собственный пляж на черноморском побережье.
Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?