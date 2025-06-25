Фиолетовая угроза: на популярных курортах Греции наблюдается нашествие ядовитых медуз

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этим летом туристы и местные жители в Греции всё чаще сталкиваются с фиолетовыми медузами. Как сообщают местные исследователи, особенно интенсивное распространение этих существ фиксируется в Пагаситском заливе и прилегающих морских районах, включая север Эвбейского залива и острова Спорады, такие как Скиатос, Скопелос и Алонисос.

Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Медуза в руке

По данным Греческой обсерватории биоразнообразия, укус фиолетовой медузы, известной как Pelagia noctiluca, может быть крайне болезненным.

Эксперты призывают купающихся проявлять особую осторожность в районах, где замечены эти существа, и при возможности фиксировать их присутствие через платформу iNaturalist. Такая информация, как отмечают специалисты, важна для создания точной карты ареала, что поможет учёным, местным властям и широкой публике оперативно реагировать на вспышки.

Согласно собранным данным, наиболее сложная ситуация наблюдается в северной части Эвбеи — именно здесь фиолетовые медузы массово выходят из Пагаситского залива в открытое море. На восточном побережье залива их популяция также остаётся высокой. Подтверждены случаи появления медуз и на Северных Спорадах, пишет in.gr.

Биологи отмечают, что нынешняя вспышка — не единственная. Подобные инвазии Pelagia noctiluca уже происходили в водах Средиземного моря в 2020–2023 годах. В предыдущие годы наиболее серьёзные ситуации фиксировались у берегов Гибралтара, а также в Испании, Франции, Италии и в Адриатике.

Учёные подчёркивают: при встрече с фиолетовой медузой главное — сохранять спокойствие и избегать контакта. В случае укуса лучше обратиться за медицинской помощью, особенно если у пострадавшего наблюдаются сильные болевые реакции или аллергические проявления.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик.

