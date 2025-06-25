Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Франции стартовал первый в мире плавучий ветропарк: электричество для целого города
Домашний чизкейк с ресторанным вкусом: тонкости, которые выводят десерт на новый уровень
Лепс нашёл замену Авроре Кибе на дне рождения Анны Asti: медленный танец с женой Эрнста
Они сделали всё правильно — и вымерли: кто попался в эволюционные ловушки
Насыпьте это на дно мусорного ведра — и забудьте про вонь, мошек и муравьёв
Радушие, море и вкусные тайны: вот почему Лимени — это не просто деревня, а целое приключение
Автомагистрали без шлагбаумов: Франция меняет правила игры для водителей
Вздрагивания во сне: норма или тревожный симптом, за которым скрывается перегрузка мозга
Тайны идеальной растяжки: как 4 упражнения успокоят вашу спину

Фиолетовая угроза: на популярных курортах Греции наблюдается нашествие ядовитых медуз

2:03
Туризм

Этим летом туристы и местные жители в Греции всё чаще сталкиваются с фиолетовыми медузами. Как сообщают местные исследователи, особенно интенсивное распространение этих существ фиксируется в Пагаситском заливе и прилегающих морских районах, включая север Эвбейского залива и острова Спорады, такие как Скиатос, Скопелос и Алонисос.

Медуза в руке
Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Медуза в руке

По данным Греческой обсерватории биоразнообразия, укус фиолетовой медузы, известной как Pelagia noctiluca, может быть крайне болезненным.

Эксперты призывают купающихся проявлять особую осторожность в районах, где замечены эти существа, и при возможности фиксировать их присутствие через платформу iNaturalist. Такая информация, как отмечают специалисты, важна для создания точной карты ареала, что поможет учёным, местным властям и широкой публике оперативно реагировать на вспышки.

Согласно собранным данным, наиболее сложная ситуация наблюдается в северной части Эвбеи — именно здесь фиолетовые медузы массово выходят из Пагаситского залива в открытое море. На восточном побережье залива их популяция также остаётся высокой. Подтверждены случаи появления медуз и на Северных Спорадах, пишет in.gr.

Биологи отмечают, что нынешняя вспышка — не единственная. Подобные инвазии Pelagia noctiluca уже происходили в водах Средиземного моря в 2020–2023 годах. В предыдущие годы наиболее серьёзные ситуации фиксировались у берегов Гибралтара, а также в Испании, Франции, Италии и в Адриатике.

Учёные подчёркивают: при встрече с фиолетовой медузой главное — сохранять спокойствие и избегать контакта. В случае укуса лучше обратиться за медицинской помощью, особенно если у пострадавшего наблюдаются сильные болевые реакции или аллергические проявления.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Экономика и бизнес
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка Аудио 
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти
Еда и рецепты
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти Аудио 
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Секрет Преснякова: как он поддерживает связь с сыном, сбежавшим в США
Чёрный цвет в моде, но не всегда уместен: водителям напомнили о подводных камнях
Горечь в огурцах исчезла навсегда — всё благодаря одной простой обрезке у корня
Эта стрижка делает лицо моложе, а утюжок — бесполезным
Топливо под контролем: в России могут ввести мораторий на экспорт бензина
Цивилизация без Wi-Fi и электричества: как дельфины живут по своим законам
Anna Asti и ироничный ответ про детей: что творится в личной жизни певицы?
Фиолетовая угроза: на популярных курортах Греции наблюдается нашествие ядовитых медуз
Кабачковые котлетки с фетой: лёгкий рецепт, который станет любимым в вашем доме
Отказ от вредных продуктов — ключ к ясному уму в старости и крепкой памяти без таблеток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.