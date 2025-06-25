По дорогам Таиланда — как избежать неприятностей в поездках на мопеде

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездка на мопеде в Таиланде дарит ощущение свободы, но также становится испытанием для водителя.

Фото: commons.wikimedia.org by Артур Шорников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мопед рига

По словам Олега Алексеева, главы Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, ключевой момент — быть готовым к непредсказуемому поведению других участников дорожного движения. Нередко местные водители совершают неожиданные маневры или игнорируют правила, превращая каждую поездку в "квест", пишет Moneytimes.ru.

В случае дорожно-транспортного происшествия Олег акцентирует внимание на необходимости страхового полиса и рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью при серьезных травмах.

Для аренды мопеда в Таиланде наличие международных водительских прав не является обязательным условием, достаточно предъявить российские права, поскольку они содержат информацию на русском и английском языках.

Уточнения

Мопе́д — лёгкое двух- или трехколёсное механическое транспортное средство, к которому дорожная полиция предъявляет менее строгие требования, чем к полноценным мотоциклам.

