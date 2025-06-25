В Дагестане есть своё море с тёплой водой и пляжами — мало кто знает, где именно

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Многие до сих пор удивляются, когда слышат: в Дагестане есть пляжный отдых. Но это действительно так. Побережье республики тянется вдоль Каспийского моря почти на 500 км, и летом здесь настоящий курорт.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Каспийское море

Где купаться

Официально работает 16 пляжей — часть бесплатные и муниципальные, часть — частные, при гостиницах и базах отдыха. Но самое интересное — это так называемые "дикие" пляжи, которых тут множество и которые пользуются любовью туристов.

Море здесь мелкое, а вода быстро прогревается — к июлю температура доходит до 27-28 °C. Сезон купания длится с мая до октября. Песок мелкий, вход в воду пологий — идеально для отдыха с детьми.

Какие пляжи выбрать

В самой Махачкале есть городские пляжи, но Роспотребнадзор не советует там купаться. Лучше отъехать чуть дальше — например, в сторону Каспийска, где расположен пляж комплекса "Джами". За 600 рублей туда пустят и тех, кто не проживает в отеле. Там охрана, чистота, детские аттракционы, кафе — всё, что нужно для отдыха.

Отличные пляжи — у Избербаша и в Каякентском районе. Там работают спасатели, сдаются лежаки (150-200 руб.), мангальные беседки (около 1000 руб.), есть развлечения: "банан", батуты, прокат снаряжения для водных видов спорта.

Где остановиться

Бюджетный номер на турбазе — от 2 тыс. руб., комфортный коттедж с бассейном — до 15 тыс. За номер с видом на море и SPA просят до 20 тыс. руб. Популярен и вариант съёма квартиры — но выбор ограничен, особенно в Махачкале и Каспийске. Цены — от 3 до 10 тыс. руб. в сутки.

Важно: на пляже женщины предпочитают носить закрытые купальники — так принято в регионе.

А что посмотреть

Экскурсионная программа не менее впечатляющая. Это и древний Дербент с крепостью Нарын-Кала и мечетью VIII века, и захватывающий Сулакский каньон, где недавно открыли экстремальную тропу "Виа Феррата". А еще — заброшенные горные аулы, будто сошедшие с исторических фильмов. Самый известный из них — Гамсутль. Его сравнивают с Мачу-Пикчу.

Имейте в виду: в горах и в сёлах не везде можно расплатиться картой — держите при себе наличные. Но если потеряетесь, не беда — местные обязательно помогут.

Уточнения

Ау́л — традиционное поселение сельского типа, стойбище, община у тюркских народов Центральной Азии, Поволжья и Кавказа.



Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.

