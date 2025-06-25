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Таиланд под ударом: война затронула даже самые мирные курорты

2:32
Туризм

Война, разгоревшаяся между Израилем и Ираном, затронула не только Ближний Восток. Даже на белоснежных пляжах Таиланда сегодня чувствуется её отголосок. Хотя 24 июня появились новости о скором завершении конфликта, тревожные сигналы уже поступают от местной туристической индустрии.

Тайланд
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тайланд

Туристы сворачивают чемоданы

Президент Ассоциации отелей Таиланда (THA) Тиенпрасит Чайяпатранун заявил, что число туристов из США, Европы и стран Ближнего Востока может снизиться на 10%, а в худшем случае — и на все 20%. Особенно ощутим будет удар летом, в пик сезона для гостей с Ближнего Востока, которые ищут прохлады в Таиланде.

"Сейчас уже заметно сокращение бронирований из этих регионов", — подчёркивает Чайяпатранун.

Упала не только активность — упал и спрос

Однако это ещё не всё. Удар по спросу наносят и экономические последствия.

"Туристы из стран Персидского залива, а также США и Европы всё чаще отменяют поездки. Повышенные тарифы и рост цен, вызванный политикой бывшего президента США Дональда Трампа, уже сказались на покупательной способности", — добавил заместитель главы туристического управления Таиланда Чиравади Кхунсуб.

Дороже нефть — дороже перелёт

Одновременно ситуация усугубляется ростом цен на нефть, что делает перелёты дороже. Тайская фондовая биржа не выдержала напряжения: акции упали на 1,3%, достигнув минимума с марта 2020 года — времени пандемийного кризиса.

"Участие США в атаке Израиля на Иран усилило мировой экономический шок, руководству биржи пришлось вводить экстренные меры для стабилизации", — отмечают местные аналитики.

Таиланду остаётся только ждать

Пока оптимисты надеются, что конфликт завершится к октябрю, позволяя восстановить туризм в высокий сезон, пессимисты предрекают дальнейшую эскалацию. Возможная блокировка Ормузского пролива может взвинтить цены на нефть выше $100 за баррель. Это обрушит сразу несколько отраслей — от туризма до розницы.

Спокойные курорты — последний шанс

Тем временем Таиланд делает ставку на спокойные направления вроде Краби, Самуи и Чианграя. Но пока тревожные сигналы остаются, прогнозы — неутешительны.

Уточнения

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

Ирано-израильский прокси-конфликт — прокси-конфликт между Ираном и Израилем, продолжающийся с начала 1980-х годов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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