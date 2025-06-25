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Европейские пляжи против дыма: кому не рады на французском побережье

2:10
Туризм

Тем, кто собирается провести отпуск на лазурных берегах Франции, стоит внимательнее отнестись к местным законам: с 1 июля в стране вступает в силу новый запрет, который может кардинально изменить пляжный отдых.

шезлонг
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
шезлонг

Что запрещено?

Франция официально ограничивает курение на открытых пространствах, где часто бывают дети. В первую очередь это касается пляжей — теперь с зажжённой сигаретой туда лучше не заходить. Штраф за нарушение может составить до 135 евро.

Под запрет также попадают общественные парки, детские площадки и другие места, где ожидается большое скопление отдыхающих с детьми.

Однако не всё так строго: террасы кафе и ресторанов остаются исключением. Курить там по-прежнему разрешено, если не введены локальные ограничения.

Особое внимание — туристам

Гостям из Великобритании, как и другим иностранным туристам, рекомендуется заранее изучать местные правила.

Особенно это касается вопросов курения и вейпинга — во многих странах Европы к этому относятся крайне серьёзно.

Например:

  • Испания запрещает вейпинг на пляжах и террасах заведений. Нарушение может обойтись в штраф до 2000 евро.
  • Греция вводит ограничения на вейпинг на открытом воздухе — штраф до 500 евро.
  • В Италии правила различаются в зависимости от региона, и штрафы варьируются от 40 до 240 евро.
  • Португалия также имеет ограничения, особенно в прибрежных зонах, однако законы там менее однозначны и могут меняться от региона к региону.

Отдых без дыма — тренд этого сезона

Европа всё активнее вводит ограничения, связанные с курением в общественных местах, особенно в курортных зонах.

Эти меры призваны не только защитить здоровье населения, но и сохранить чистоту популярных туристических мест.

Если вы планируете отпуск — проверьте местные законы и правила. Несколько минут на подготовку помогут избежать неприятностей и штрафов на отдыхе.

Уточнения

Куре́ние — пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма), препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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