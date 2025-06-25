Тренд child-free в Европе: рестораны и отели закрывают двери для детей

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Европу пришел очередной тренд из США — заведения формата "child-free".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info шумные дети

Это рестораны, отели и другие места отдыха, которые либо полностью запрещают доступ детям, либо стараются максимально ограничить его. Такая тенденция вызвала бурные споры — в том числе и по поводу того, насколько вообще законно исключать целую категорию людей, особенно в стране, где туризм играет огромную роль в экономике.

В Италии такие места особенно популярны в Трентино-Альто-Адидже, где даже существует сайт с подборкой "только для взрослых". Не отстает и Умбрия: от Перуджи до Ассизи и Тразимено всё больше отелей и спа предлагают отдых без детей. Особенно это заметно в сегменте люкс, где тишина стала главными преимуществами. Иногда детский доступ не запрещают напрямую, но делают условия настолько "взрослыми", что семьи с детьми туда просто не приходят.

Во Франции тема вызвала настолько широкий резонанс, что дошла до сената. Сенатор Лоранс Россиньоль предложила закон против подобной дискриминации, а комиссар по делам детства Сара Эль Айри заявила, что детей нужно признать уязвимой категорией и защищать от исключения.

В Умбрии, несмотря на рост child-free предложений, не все согласны с этой тенденцией. Представители туристического бизнеса подчёркивают, что плохо воспитанные дети — скорее исключение, а не правило, и запрещать доступ детям — слишком радикальный шаг. К тому же, такие меры ограничивают отдых родителей и не дают участвовать в жизни общества, что особенно критично на фоне снижения рождаемости.

Президент ассоциации агротуризма Coldiretti "Terranostra Umbria" Елена Тортойоли считает, что общество, где ребёнок — это проблема, обречено. Вместо ограничения она предлагает создавать условия, в которых дети и семьи будут чувствовать себя желанными гостями. Умбрийские агритурфирмы, по её словам, делают ставку именно на это: они создают пространства и активности для детей, чтобы поддерживать семейный отдых и не терять при этом в экономическом плане, передает umbria24.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

