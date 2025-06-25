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Комфорт или компрессия: этот модный выбор в самолёте может обернуться неприятным диагнозом

Туризм

Летний сезон в разгаре: пассажиры Jet2, Ryanair, EasyJet, TUI массово вылетают на отдых по всей Европе. Но многие даже не догадываются, что выбор одежды для перелёта может повлиять не только на комфорт, но и на здоровье. Особенно если вы собираетесь лететь в джинсах или леггинсах.

На борту самолёта
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
На борту самолёта

Тесная одежда и риск для здоровья

"То, что мы надеваем в полёте, напрямую влияет на циркуляцию крови. Тесная одежда, включая леггинсы и обтягивающие джинсы, мешает нормальному кровотоку в ногах," — предупреждает Доктор Хью Пабару из Metro Vein Centers.

Длительное пребывание в сидячем положении, особенно в условиях ограниченного пространства салона, может привести к застою крови в нижних конечностях.

А это уже риск развития тромбоза глубоких вен — серьёзного состояния, при котором в венах образуются тромбы.

По словам доктора, чрезмерно облегающая одежда может вызывать и другие проблемы: компартмент-синдром или парестезию — состояния, сопровождающиеся онемением, покалыванием и даже сильной болью.

Плотная ткань — плохой выбор для перелёта

"Хотя джинсы выглядят стильно, их плотная ткань не лучшая идея для перелёта. Во время полета тело склонно к отёкам, и в обтягивающей одежде становится неудобно," — обращает внимание и на практичность выбора стилист Софи О'Нил из PrettyLittleThing.

Кроме того, джинсы могут вызывать сложности при прохождении контроля

"Если вы не хотите босыми ногами шагать по полу в зоне досмотра, возможно, лучше выбрать что-то более удобное и лёгкое. Кроссовки и свободная одежда — куда более безопасный и гигиеничный вариант", — советует О'Нил.

Что выбрать для комфортного полета?

  • Свободные брюки или спортивные штаны
  • Хлопковая футболка или лонгслив
  • Удобные кроссовки
  • Лёгкая толстовка на случай прохлады

Комфорт в пути начинается с одежды. Лучше потратить минуту на переодевание — чем потом часы в больнице.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis "свёртывание" ← др.-греч. θρόμβος "сгусток") — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови. Тромбоз может быть как защитным механизмом организма, так и патологическим процессом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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