Комфорт или компрессия: этот модный выбор в самолёте может обернуться неприятным диагнозом

Летний сезон в разгаре: пассажиры Jet2, Ryanair, EasyJet, TUI массово вылетают на отдых по всей Европе. Но многие даже не догадываются, что выбор одежды для перелёта может повлиять не только на комфорт, но и на здоровье. Особенно если вы собираетесь лететь в джинсах или леггинсах.
"То, что мы надеваем в полёте, напрямую влияет на циркуляцию крови. Тесная одежда, включая леггинсы и обтягивающие джинсы, мешает нормальному кровотоку в ногах," — предупреждает Доктор Хью Пабару из Metro Vein Centers.
Длительное пребывание в сидячем положении, особенно в условиях ограниченного пространства салона, может привести к застою крови в нижних конечностях.
А это уже риск развития тромбоза глубоких вен — серьёзного состояния, при котором в венах образуются тромбы.
По словам доктора, чрезмерно облегающая одежда может вызывать и другие проблемы: компартмент-синдром или парестезию — состояния, сопровождающиеся онемением, покалыванием и даже сильной болью.
"Хотя джинсы выглядят стильно, их плотная ткань не лучшая идея для перелёта. Во время полета тело склонно к отёкам, и в обтягивающей одежде становится неудобно," — обращает внимание и на практичность выбора стилист Софи О'Нил из PrettyLittleThing.
Кроме того, джинсы могут вызывать сложности при прохождении контроля
"Если вы не хотите босыми ногами шагать по полу в зоне досмотра, возможно, лучше выбрать что-то более удобное и лёгкое. Кроссовки и свободная одежда — куда более безопасный и гигиеничный вариант", — советует О'Нил.
Комфорт в пути начинается с одежды. Лучше потратить минуту на переодевание — чем потом часы в больнице.
Тромбо́з (новолат. thrombōsis "свёртывание" ← др.-греч. θρόμβος "сгусток") — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови. Тромбоз может быть как защитным механизмом организма, так и патологическим процессом.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.