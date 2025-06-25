Уединение по-гречески: это место не найти на карте — и хорошо

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето в самом разгаре. Кто-то уже пакует чемоданы в сторону Ионического или Эгейского морей, кто-то возвращается к корням и едет в родные места, а кто-то всё ещё не может определиться с отпуском. Если ты — один из тех, кто в раздумьях, у нас есть идеальный вариант.

Фото: commons.wikimedia.org by Rami 3z, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ано Куфониси

Самый маленький жилой остров Киклад

Добро пожаловать в Ано Куфониси — настоящий микромир в архипелаге Киклад. Его площадь всего 5,7 квадратных километра, а постоянное население — около 366 человек.

Этот остров отличается от своих более популярных соседей тем, что здесь нет суеты и шумного туризма. Только море, солнце и настоящее спокойствие.

Пляжи, куда не добраться на авто

Главное сокровище Ано Куфониси — это его дикие пляжи. Всего их пять, и все они необорудованные, что только усиливает атмосферу уединения.

Добраться туда можно пешком или на небольшом прогулочном катере, который курсирует по острову каждый день с 10 утра до часа дня.

Кроме известных пляжей, на острове есть множество уютных бухт, где можно провести весь день, почти в одиночестве.

Жизнь после заката

Не думайте, что тишина здесь царит круглосуточно. С наступлением вечера жизнь переносится в Страну — главный посёлок острова.

Летними вечерами он наполняется звуками музыки и разговорами в тавернах и барах, которые работают до самого утра. Атмосфера дружелюбная, почти семейная, и в ней легко потеряться… или найти себя.

Путешествие на Нижнее Куфониси и день Успения

Из Ано Куфониси в любой момент можно отправиться на Нижнее Куфониси — соседний остров, такой же живописный, но ещё более спокойный. А если вы цените традиции, не пропустите праздник Успения Богородицы.

Он проходит в часовне, построенной в 1561 году. После службы — угощения, живая музыка и настоящая греческая ярмарка.

Уточнения

Кикла́ды (греч. Κυκλάδες, Кикладес - "лежащие кругом") — архипелаг в южной части Эгейского моря. В составе территории Греции. В его честь названа макула Киклады на спутнике Юпитера Европе.

