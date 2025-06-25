Когда пляжи не главное: как один прибрежный город обошёл всю Грецию по свету и чистоте

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город Алимос официально стал самым "ярким" в стране, заняв первое место в категории уличного освещения по итогам первой объединённой оценки муниципалитетов. А по суммарным показателям город занял вторую строчку среди всех населённых пунктов Греции, уступив лишь Глифаде.

Фото: pixabay.com by ML5909, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алимос

Что оценивали?

Помимо освещения, в список критериев вошли и другие важные сферы городской жизни:

переработка отходов,

цифровые сервисы,

муниципальный транспорт,

уход за бездомными животными,

социальные структуры,

санитарное состояние и чистота улиц.

Каждое направление играло роль в финальной оценке, но именно "свет" стал визитной карточкой Алимоса.

Город, где решают жители

"Муниципалитеты делают жители. Я говорю большое "спасибо” всем активным гражданам, которые каждый день делают своё дело и заботятся об Алимосе", — обратился к жителям с благодарностью мэр города Андрей Кондилис.

Он также подчеркнул, что результаты рейтинга были получены на основе независимых оценок и голосов самих жителей.

"Мы гордимся прозрачным характером оценки, ведь всё строилось на мнениях горожан", — отметил он.

Светлая репутация и уверенное будущее

Алимос — это не только пляжи, признанные одними из лучших в стране, но и примерно 60 тысяч жителей, которые выбирают комфорт и порядок.

Мэр уже второй срок у власти, победив с внушительным результатом в 70% голосов с первого тура.

Уточнения

́Алимос (греч. Δήμος Αλίμου) — община (дим) в Греции. Образована в 1968 году при слиянии упразднённых сообществ Каламакион и Трахонес (Ано-Каламакион). Входит в периферийную единицу Южные Афины в периферии Аттике.

