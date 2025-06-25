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Не Санторини единым: самые чистые пляжи Европы оказались ближе, чем вы думаете

Туризм

Этим летом не только пляжи, но и горные курорты греческого Континента оказались заполнены до отказа. Сезон обещает быть рекордным — и всё говорит в его пользу.

Пляж в Греции
Фото: commons.wikimedia.org by Liilia Moroz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пляж в Греции

Расширение авиасообщения

Пассажиропоток в аэропорт и Янины стремительно растёт: чартерные и регулярные рейсы становятся всё более частыми.

Уже сейчас более 50 городов мира связаны прямыми перелётами, а чартеры из Израиля и Скандинавии направляются прямо в Янину.

Чистейшие воды и экологическая безопасность

По данным Европейского агентства по окружающей среде, 96% вод для купания в ЕС соответствуют стандартам, а 85% из них признаны «отличного качества».

Греция заняла лидирующую позицию с показателем в 97% — настоящий ориентир для тех, кто выбирает море не только красивое, но и безопасное.

В докладе агентства также выделены лучшие пляжи региона — от Коронесии до Ассама и Сагьяды, которые отличаются не только природной красотой, но и высоким уровнем экологической безопасности, чистотой воды и заботой о купающихся.

Континент — туристическое направление с потенциалом

Греческий Континент не стремится конкурировать с островами — он предлагает нечто другое: атмосферу аутентичности, спокойствия и естественной среды. Этот уникальный облик становится всё более привлекательным для путешественников.

Согласно данным Института SETE, в прошлом году поступления в туристический сектор Континента выросли, хотя пока составляют лишь 2% от общего дохода страны от туризма и около 10% от ВВП самого региона.

Потенциал очевиден — остаётся только правильно его раскрыть.

Уточнения

Я́нина ( lang="el">Ιωάννινα ή Γιάννενα,) — город на северо-западе Греции, в 209 километрах к юго-западу от Салоник. В Янине находится Государственный аэропорт "Василевс-Пирос" (ИАТА: IOA, ИКАО: LGIO), носящий имя царя Пирра.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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