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Бюджетный отпуск в Болгарии, который обязательно стоит запланировать

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Туризм

Болгария — недорогая и близкая страна для летнего отдыха, которую часто недооценивают.

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Здесь есть всё: золотистые пляжи на берегу Чёрного моря, древние города, чистая природа и вкусная кухня по доступным ценам.

Добраться легко! Проживание и питание стоят недорого — отели от 25 евро за ночь, ужин — от 10 евро.

Пляжи в Солнечном Береге подойдут молодежи, Несебр и Созополь — для спокойного отдыха в исторической атмосфере.

Болгария — это не только море: в Софии, Пловдиве и у монастыря Рила можно прикоснуться к культуре и истории, а в горах и термальных источниках — отдохнуть на природе. Всё это делает страну отличным вариантом для бюджетного, но насыщенного отпуска, передает tuttonotizie.

Уточнения

Софи́я (болг. Со́фия [ˈsɔfijə], от греч. σοφία — мастерство, мудрость) — столица и крупнейший город Болгарии. Административный центр городской области София и его единственной общины Столична. Город находится на 13-м месте по количеству жителей в Европейском союзе.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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