Экзотика Греции за разумные деньги: Халкидики ждёт вас! Почему стоит поехать именно сюда

Халкидики — "самый недооцененный регион Греции", считают в соцсетях.
Вирусное видео показало тишину пляжей, кристально чистую воду, блюда из свежайших морепродуктов и закаты без туристов.
Полуостров на севере страны состоит из трех "пальцев": Кассандра, Ситония и Афон. Добираться удобно — прямые рейсы из городов Италии в Салоники, а дальше — около часа на авто или автобусе.
В отличие от популярных островов, Халкидики не охвачен массовым туризмом. Здесь 550 км пляжей, цены ниже, а атмосфера — спокойная. Ситония подойдет для уединенного отдыха на фоне сосновых лесов и бухт, Кассандра — для любителей ночной жизни, Афон — религиозное место, доступное только мужчинам с разрешением.
Жилье от 100 евро за ночь, ужин в таверне — 15-20 евро. Среди блюд: осьминог на гриле, мусака, салаты с местной фетой, а также вино.
Помимо моря деревни с традиционной архитектурой, праздники (фестивали сардин, оливок, мёда) и исторические места, как пещера Петралона с древнейшим европейским скелетом.
Халкидики — идеальное сочетание природы, гастрономии и настоящей Греции, передает forumagricolturasociale
Таве́рна (итал. Taverna от лат. Taberna — букв. хижина) — исторически городской или придорожный постоялый двор, как правило, состоящий из харчевни на первом этаже, и комнат для съёма на втором этаже.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.