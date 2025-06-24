Экзотика Греции за разумные деньги: Халкидики ждёт вас! Почему стоит поехать именно сюда

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Халкидики — "самый недооцененный регион Греции", считают в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пляж

Вирусное видео показало тишину пляжей, кристально чистую воду, блюда из свежайших морепродуктов и закаты без туристов.

Полуостров на севере страны состоит из трех "пальцев": Кассандра, Ситония и Афон. Добираться удобно — прямые рейсы из городов Италии в Салоники, а дальше — около часа на авто или автобусе.

В отличие от популярных островов, Халкидики не охвачен массовым туризмом. Здесь 550 км пляжей, цены ниже, а атмосфера — спокойная. Ситония подойдет для уединенного отдыха на фоне сосновых лесов и бухт, Кассандра — для любителей ночной жизни, Афон — религиозное место, доступное только мужчинам с разрешением.

Жилье от 100 евро за ночь, ужин в таверне — 15-20 евро. Среди блюд: осьминог на гриле, мусака, салаты с местной фетой, а также вино.

Помимо моря деревни с традиционной архитектурой, праздники (фестивали сардин, оливок, мёда) и исторические места, как пещера Петралона с древнейшим европейским скелетом.

Халкидики — идеальное сочетание природы, гастрономии и настоящей Греции, передает forumagricolturasociale

Уточнения

Таве́рна (итал. Taverna от лат. Taberna — букв. хижина) — исторически городской или придорожный постоялый двор, как правило, состоящий из харчевни на первом этаже, и комнат для съёма на втором этаже.

