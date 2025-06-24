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От руин до реставрации: как Херстмонсо стал одним из самых красивых замков в Великобритании

2:43
Туризм

Если вы хотите на день окунуться в атмосферу истории и культуры, всего в двух часах езды от Лондона есть замок, который стоит того, чтобы его посетить. Замок Херстмонсо, расположенный в Сассексе, рядом с Хейлшемом и Истборном, — это идеальное место для семейного отдыха и знакомства с английским наследием. Этот замок, окружённый великолепными садами, занимает 300 акров и хранит в себе вековую историю.

Замок Херстмонсо
Фото: commons.wikimedia.org by Dorian Claeys, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Замок Херстмонсо

Что скрывает историческое поместье в Сассексе

Замок был построен в 1441 году сэром Роджером Файнсом, казначеем короля Генриха VI. Однако в 1777 году его разрушили, оставив лишь внешние стены.

В 1913 году замок был приобретён полковником Клодом Лоутером, а в 1933 году началась его реставрация под руководством сэра Пола Лэтэма. Сегодня замок является кампусом Королевского университета Канады в Великобритании, где учат иностранных студентов.

Замок открывает свои двери для посетителей в тёплые месяцы, когда сады расцветают в полный рост. На территории замка вы найдёте восемь уникальных садов, каждый из которых имеет свою тематику.

Сады варьируются от классических Елизаветинского сада с лужайками для крокета до более дикого луга, усеянного полевыми цветами. Один из самых интересных садов — аптекарский, где растут лекарственные и кулинарные травы.

Это место не только для отдыха, но и для познания: информационные таблички расскажут о растениях и их применении.

Для тех, кто хочет поближе познакомиться с историей замка, проводятся экскурсии. Также на территории замка регулярно проходят культурные мероприятия: представления с соколами, комедийные шоу и выставки. На террасе с видом на замок можно отдохнуть за чашечкой чая, наслаждаясь живописными видами.

Как добраться:

Для поездки из Лондона достаточно двух часов на автомобиле, двигаясь по трассе M25 в южном направлении, а затем по A21 в сторону Бэттла. Можно доехать на поезде из Виктории в Бексхилл и продолжить путь на автобусе.

Время работы:

  • С апреля по июнь: с 10:00 до 17:00
  • С июля по сентябрь: с 10:00 до 19:00
  • Октябрь: с 10:00 до 17:00

Цены на билеты:

  • Для взрослых: 10 фунтов
  • Для студентов: 8 фунтов
  • Для детей (4-17 лет): 5 фунтов
  • Для детей младше 4 лет — бесплатно

Уточнения

Суссекс (англ. Sussex,) — историческое графство Юго-Восточной Англии, располагающееся примерно на территории древнего королевства Суссекс, для местного управления разделён на графства Западный Суссекс, Восточный Суссекс и город Брайтон и Хоув.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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