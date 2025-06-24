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Чистое море и дикая природа Греции: три секретных пляжа в одной бухте

2:11
Туризм

Мега Драфт — это пляж, который идеально подойдёт для тех, кто ищет уединение, зелёные просторы и кристально чистую воду. Это место, скрытое от взглядов большинства туристов, стало одним из жемчужин побережья Сивоты. Мега Драфт — не просто пляж, а целых три бухты, каждая из которых по-своему уникальна. Хотите организованный отдых с удобствами или предпочитаете уединённую атмосферу дикого пляжа? Здесь есть всё.

отдых, Греция, Ионическое море
Фото: commons.wikimedia.org by Aya Gallab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
отдых, Греция, Ионическое море

Три бухты для разных типов отдыха

Первая бухта — для тех, кто предпочитает удобства и услуги. С зонтиками, шезлонгами, маленьким магазинчиком с прохладительными напитками и закусками, это место будет по душе тем, кто не хочет лишаться удобства на отдыхе.

Для любителей более спокойного и дикого отдыха есть второй вход. Для того чтобы попасть сюда, нужно пройти небольшой участок с собственными принадлежностями для отдыха. Третий вход — самый укромный и доступный только на лодке или через купание.

Каждая бухта имеет свой характер, но объединяет их одно: захватывающая красота природы. Зелёные холмы, сливающиеся с морем, создают атмосферу уединения и гармонии.

Вода здесь необыкновенно прозрачная, а морское дно привлекает любителей снорклинга. Многочисленные рыбы и морские пещеры подарят незабываемые впечатления тем, кто решит исследовать подводный мир.

Как добраться

Чтобы добраться до Мега Драфт, нужно двигаться по дороге из Сивоты в сторону Куропатки и Парги. На расстоянии 4 км вы увидите указатель, который приведёт вас к пляжу. Однако в пик сезона стоит быть осторожным, так как дороги могут быть заблокированы пробками.

Лучше всего оставить машину на парковке и пройтись по удобной дорожке к пляжу. Альтернативный способ — добраться на лодке, что особенно популярно летом.

Мега Драфт — это место для тех, кто ценит не только море, но и атмосферу уединённости, вдали от многолюдных курортов.

Уточнения

Сивота (греч. Σύβοτα) — поселение и бывший муниципалитет в округе Теспротия, Эпир, Греция. Расположено на берегу Ионического моря.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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