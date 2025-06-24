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В летнем сезоне на Роза Хутор для туристов откроют 27 пеших троп в горах

5:42
Туризм

Природный туризм — приоритетное направление развития летнего отдыха на курорте "Роза Хутор". Сегодня общая протяженность пеших троп составляет 64 километра, по ним можно проложить более 110 километров разнообразных маршрутов.

Одна из туристических троп на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Одна из туристических троп на курорте Роза Хутор

Особое внимание уделяется созданию доступных, комфортных и безопасных условий для активного отдыха. Тропы на курорте запускаются постепенно в зависимости от погодных условий. В настоящий момент уже открыта большая часть — 36 километров.

Тропы бывают разными по уровню сложности — от легких до более сложных, рассчитанных на хорошо подготовленных туристов. Для первой прогулки на "Роза Хутор" идеально подходит Малое кольцо "Тропы Здоровья" (протяженность 390 метров), которое пролегает по лесной зоне вдоль реки Мзымта в Роза Долине. Новичкам также подойдут тропы в Горной Олимпийской деревне. Например, "Озерный траверс" (протяженность 6670 метров), где можно увидеть знаковые олимпийские объекты и живописное озеро. Интересны идущая под сенью буковых деревьев Тропа B-one (протяженность 1800 метров), и "Тропа Йети" (1840 метров), которая приведет в семейный веревочный "Йети-парк".

Одной из самых популярных локаций курорта является Природный парк водопадов "Менделиха". Среди реликтового леса расположены семь водопадов, сейчас, после снежной зимы, они особенно полноводны и живописны. В этом летнем сезоне здесь создана новая навигация и дополнительные зоны отдыха для гостей, раскрывающие ключевую идею — показать круговорот воды в природе. В парке проложены две тропы умеренного уровня сложности с подъемами и спусками. Одна из них ведет к самому высокому водопаду Сочи — Золотому (высота 77 метров). Добраться до "Менделихи" можно на кресельном подъемнике "Эдельвейс" с отметки Роза Пик, или по живописным тропам, пересекающим южный склон курорта — "Горизонт" (протяженность 1230 метров), "Крокус" (780 метров), "Явор" (4980 метров), "Путь Тритона" (5060 метров) с альпийскими зонами, вековым пихтовым лесом и озером, где обитают краснокнижные земноводные ящерицы. По пути можно насладиться разнообразием природного ландшафта Западного Кавказа, горными пейзажами и видом на долину реки Псоу.

В сопровождении гидов "Роза Хутор" можно отправиться в поход по северному склону курорта "Роза Хутор". Тропа "Юрьев Хутор" протяженностью 1310 метров приведет к горному цирку, где и летом не тает снег. Именно сюда приходят освежиться горные серны.

Тропа-аэрарий "100 пихт" проходит через лес с вековыми пихтами Нордмана в зоне, где зимой располагается уникальный сноупарк. Ее длина — 3660 метров.

По тропе "Фиалка", протяженностью 1670 метров можно попасть на самую высокую смотровую площадку Сочи (2509 метров над уровнем моря) — Каменный столб. С нее открываются виды на Главный Кавказский хребет, долины рек Псоу и Мзымта, и даже Черное море.

Все тропы "Роза Хутор", кроме "Юрьев Хутор" можно пройти самостоятельно. При этом в Центре активного отдыха курорта доступны услуги профессиональных гидов-экскурсоводов, которые прошли специальную подготовку, имеют необходимые сертификаты и не только сопроводят в походе, но и расскажут об истории, флоре и фауне региона.

— В этом летнем сезоне мы предлагаем гостям интересный продукт — Прогулочный билет с гидом. Это отличная возможность подняться на Роза Пик в сопровождении профессионального гида и послушать увлекательный рассказ об истории этих мест, природе и достопримечательностях. Гид встретит группу на нижней базе, расскажет о курорте, об особенностях природного ландшафта и о его знаковых локациях. В Горной Олимпийской деревне гости узнают о спортивной инфраструктуре, системе оснежения склонов. Затем группа поднимется по канатной дороге на отметку 1350 метров, где услышит рассказ о местной флоре и фауне, поймет в чем отличие Сочинского национального парка от Кавказского заповедника. Завершит экскурсию подъем на смотровую площадку с шикарным видом на массив Турьи горы и кряжи Абхазии. За несколько часов гости получат много полезной информации, им значительно легче будет ориентироваться в выборе дальнейших активностей на курорте, — рассказала руководитель Управления активного отдыха и туризма курорта "Роза Хутор" Ольга Падейская.

Для юных туристов открыта Детская горная академия, где маленьким гостям предлагают разные программы, в том числе направленные на приобретение практических навыков выживания в лесу и горах. Кроме пеших троп, на курорте действует несколько велосипедных маршрутов. Интересен для природного туризма и высокогорный кемпинг "Нахазо", вокруг которого проложены разнообразные радиальные тропы. Летний сезон на курорте "Роза Хутор" завершится в начале ноября.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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