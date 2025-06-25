Тревожное решение Air India: авиакомпания приостанавливает все рейсы в Европу и на Ближний Восток

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В связи с эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке и последовавшим за этим закрытием воздушного пространства авиакомпания Air India приняла решение о приостановке всех полётов в Европу, на восточное побережье Северной Америки и в сам ближневосточный регион.

Фото: commons.wikimedia.org by Air_India_777-200LR_VT-ALD.jpg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолёт

Представители авиаперевозчика подчеркнули, что данная мера является временной и будет действовать до дальнейшего уведомления. Рейсы, направлявшиеся из Северной Америки в Индию, возвращаются в пункты отправления, а другие рейсы перенаправляются, чтобы избежать закрытых зон.

Это решение последовало за объявлением Air India о сокращении дальнемагистральных рейсов из-за усиления мер безопасности после недавних трагических авиационных происшествий и повсеместного закрытия воздушного пространства.

Air India выполняет рейсы в крупные города на восточном побережье Северной Америки, такие как Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто. В Европе маршрутная сеть авиакомпании охватывает Лондон, Париж, Франкфурт и другие крупные города. На Ближнем Востоке Air India осуществляет полёты в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн и Катар.

Авиакомпания приносит извинения пассажирам за возможные неудобства, вызванные ситуацией, находящейся вне её контроля, и заверяет, что внимательно следит за развитием событий, консультируясь с экспертами по безопасности. Air India обещает оперативно информировать пассажиров о любых изменениях и подчёркивает, что безопасность пассажиров и экипажа остаётся главным приоритетом.

Ранее Катар закрыл своё воздушное пространство, последовав примеру ОАЭ, после угроз Ирана в адрес США. Сообщается, что Иран нанёс удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, где находится крупная военная база США. Израиль также нанёс удар по Тегерану.

Другая крупная индийская авиакомпания IndiGo также сообщила о возможных сбоях в расписании рейсов в ОАЭ, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию и Грузию.

В связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном многие авиакомпании по всему миру отменили рейсы в регион.

Уточнения

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

