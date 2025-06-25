Тревожная тенденция в горных штатах: туристы начинают избегать Колорадо — что этому виной?

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний сезон в западных горных штатах начался с тревожных сигналов для туристической индустрии. Новые данные показывают, что бронирования в популярных горных направлениях, включая Колорадо, Юту и Калифорнию, демонстрируют устойчивый спад. Эта тенденция, длящаяся уже шестой месяц, является самой продолжительной с начала пандемии COVID-19.

Фото: flickr.com by Larry Lamsa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Колорадо

Особенно сильно пострадал Колорадо, где заполняемость отелей и других объектов размещения значительно снизилась по сравнению с прошлым годом. В то время как другие штаты также испытывают снижение, ситуация в Колорадо вызывает наибольшее беспокойство.

Эксперты связывают это с несколькими факторами. Во-первых, экономическая и политическая нестабильность заставляет людей более осторожно планировать отпуск. Во-вторых, рост цен на проживание в горных районах отпугивает туристов, особенно тех, кто ищет бюджетные варианты.

Несмотря на снижение заполняемости, доходы от туризма пока удерживаются на плаву благодаря увеличению средних суточных тарифов. Однако, по мнению аналитиков, это временная мера, которая может привести к дальнейшему оттоку туристов.

Ситуация осложняется и проблемами, с которыми сталкиваются национальные парки, привлекающие значительное количество туристов в регион. Сокращение финансирования и персонала может негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг и, как следствие, на привлекательности этих направлений.

Эксперты считают, что для улучшения ситуации необходимо гибко подходить к ценообразованию и учитывать меняющиеся потребительские настроения. Также важно поддерживать и развивать инфраструктуру национальных парков, чтобы сохранить их привлекательность для туристов.

Уточнения

Колора́до (англ. Colorado, американское произношение: [ˌkɑləˈrædoʊ] или [ˌkɑləˈrɑːdoʊ]) — штат на западе центральной части США, один из так называемых Горных штатов.

