Последний шанс отдохнуть у моря: Абхазия всё ещё бюджетный курорт, но времени осталось мало

Отдых в Абхазии в 2025 году подорожал, но по-прежнему остаётся одним из самых доступных направлений для россиян.
Минимальный бюджет на неделю отдыха для двоих стартует от 80 тысяч рублей, включая проживание, питание и дорогу. Причина роста — инфляционные процессы последних лет, которые повлияли на сферу туризма по всей стране.
Несмотря на это, Абхазия сохраняет позиции как бюджетный курорт. По словам экспертов, аналогичный отпуск на побережье Краснодарского края обойдется в среднем на 20–30% дороже. А значит, поездка в Пицунду, Новый Афон или Гагру остаётся привлекательной для семей, пенсионеров и тех, кто ищет море без переплат.
Туристы по-прежнему могут выбрать удобный способ доехать:
Недавно в инфополе возник резонанс: представитель Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что туристы с ограниченным бюджетом якобы «невыгодны».
Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин опроверг это, напомнив, что доступность и массовость — важнейшие принципы отрасли. Поддержка турпотока — ключ к устойчивости региона.
Минимальный бюджет включает:
Разумеется, комфорт можно масштабировать: виллы, отели с all inclusive и индивидуальные туры стоят существенно дороже.
Но даже базовый пакет позволяет провести неделю у моря с приятным климатом и уникальной природой.
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