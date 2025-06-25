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Последний шанс отдохнуть у моря: Абхазия всё ещё бюджетный курорт, но времени осталось мало

2:12
Туризм

Отдых в Абхазии в 2025 году подорожал, но по-прежнему остаётся одним из самых доступных направлений для россиян.

Сухум
Фото: https://web.archive.org/web/20161014063442/http://www.panoramio.com/photo/29152625 by Gluuuum, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сухум

Минимальный бюджет на неделю отдыха для двоих стартует от 80 тысяч рублей, включая проживание, питание и дорогу. Причина роста — инфляционные процессы последних лет, которые повлияли на сферу туризма по всей стране.

Несмотря на это, Абхазия сохраняет позиции как бюджетный курорт. По словам экспертов, аналогичный отпуск на побережье Краснодарского края обойдется в среднем на 20–30% дороже. А значит, поездка в Пицунду, Новый Афон или Гагру остаётся привлекательной для семей, пенсионеров и тех, кто ищет море без переплат.

Туристы по-прежнему могут выбрать удобный способ доехать:

  • Поезд до Сочи, а оттуда — автобусом или маршруткой через границу
  • Личный транспорт, особенно удобен для жителей юга России
  • Самолет до Минеральных Вод или Сочи с пересадкой на наземный транспорт
  • Открытие аэропорта в Сухуме пока не снизило нагрузку на традиционный пограничный переход в районе Псоу. Очереди сохраняются, особенно в выходные, сообщают местные СМИ.

Недавно в инфополе возник резонанс: представитель Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что туристы с ограниченным бюджетом якобы «невыгодны».

Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин опроверг это, напомнив, что доступность и массовость — важнейшие принципы отрасли. Поддержка турпотока — ключ к устойчивости региона.

Минимальный бюджет включает:

  • Проживание в отеле уровня 2–3* или в гостевом доме
  • Транспортные расходы туда-обратно
  • Питание в недорогих кафе
  • Минимальные экскурсии и пляжный отдых

Разумеется, комфорт можно масштабировать: виллы, отели с all inclusive и индивидуальные туры стоят существенно дороже.

Но даже базовый пакет позволяет провести неделю у моря с приятным климатом и уникальной природой.

Уточнения

Суху́м — крупнейший в Абхазии город.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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