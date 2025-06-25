В Россию без визы: для граждан каких стран откроются границы в 2025 году

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2025 году Россия делает ставку на упрощение въезда для иностранных туристов.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Минэкономразвития сообщило о планах подписания безвизовых соглашений с тремя странами, а также активизации переговоров с рядом государств Ближнего Востока и Азии. При этом прогнозируется рост общего турпотока на 20%, до 6 миллионов человек.

Как сказал в интервью ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, основной приток ожидается из Китая — около 65% от общего числа иностранных туристов, прибывающих в Россию летом 2025 года.

При этом полная отмена виз с Китаем не планируется, однако идёт финальная стадия согласования соглашения о групповых безвизовых поездках. Ожидается увеличение срока пребывания и снижение требований к численности группы.

С начала 2025 года отмечен троекратный рост туристического потока из Индонезии и Малайзии, особенно в рамках группового туризма. В августе в Россию приедет первая группа из Малайзии. Это стало возможным благодаря продвижению бренда Discover Russia и внедрению стандартов Muslim friendly и "Халяль" на туристических объектах.

С Индией также ведутся переговоры о групповом безвизовом режиме. Процесс идёт медленно, но обсуждение параметров уже на финишной прямой.

Подписано соглашение с Оманом, финализирован проект с Мьянмой, который планируется подписать на Восточном экономическом форуме. В высокой степени готовности соглашения с Бахрейном и Иорданией. Отдельно подчёркивается приоритет заключения безвизового соглашения с Саудовской Аравией и Малайзией.

Минэкономразвития работает над увеличением кратности электронных виз, чтобы туристы могли въезжать по упрощённой схеме не один, а несколько раз. Однако этот вопрос остаётся сложным из-за геополитической обстановки.

Россия планирует открытие прямых рейсов с Саудовской Аравией, однако ситуация на Ближнем Востоке вносит коррективы. Заявки на открытие маршрутов подаются повторно по мере стабилизации. Что касается США, предложений о возобновлении прямых рейсов не поступало, но "Аэрофлот" выражает готовность при соответствующих политических условиях.

Получение шенгенской визы для россиян остаётся сложной задачей. Много отказов, ограниченное количество слотов. Поэтому российские власти делают акцент на внутренний и восточный туризм — и условия для комфортного отдыха внутри страны, как заверяют, уже созданы.

Уточнения

Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.

