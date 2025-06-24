Недорогой рай в Эгейском море: 6 мест, которые удивят

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Туризм

Пока Миконос и Санторини бьют рекорды по ценам, есть менее известные, но не менее живописные греческие острова, где отдых не обернётся ударом по кошельку.

Греция, острова
Фото: commons.wikimedia.org by Vaiz Ha, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Греция, острова

Американский сайт TheCultureTrip составил список недорогих альтернатив — с лазурными пляжами, уютными деревнями и настоящей греческой атмосферой.

Агистри — остров тишины в часе от Афин

Если хочется сбежать из шумной столицы, выбирайте Агистри. На пароме из Пирея — всего час пути. Этот остров — бюджетная альтернатива Эгине.

Прогуляйтесь по деревне Скала, прячущейся среди фуксийных бугенвиллий, искупайтесь у пляжа Апонисос с прозрачной водой и соснами на берегу. Идеально для дневного круиза.

Кифнос — пляжи, уединение и термальные источники

Маленький, уютный остров Кифнос в Кикладах подойдёт тем, кто устал от суеты Миконоса. Здесь — более 70 пляжей на любой вкус, живописные деревушки Мессария и Дрипидия с белыми домиками и мощёными улочками. Не пропустите и термальные ванны в Лутре — это почти спа, но бесплатно.

Лефкас — ионическая бирюза и закат на мысе

Один из самых красивых и недооценённых островов Ионического моря — Лефкас. Пляжи Порто Кацики и Эгремни славятся бирюзовой водой, а у водопадов Демосариу в Нидри можно найти природные «голубые бассейны».

На закате поднимитесь на мыс Лефката — говорят, отсюда в море бросилась поэтесса Сапфо. А ещё здесь дешевле, чем на соседнем Корфу.

Икария — для тех, кто ищет свободы и жизни без спешки

Местные живут дольше всех в Европе — возможно, из-за чистой природы, хорошего вина и отсутствия суеты.

Прогуляйтесь вдоль ущелья Халари, выйдите к древнему храму Артемиды и пляжу Нэш, где природа почти нетронута. Вечером — народные гулянья, танцы и местные вина.

Астипалея — бело-голубая мечта в стиле "открытка"

Остров в архипелаге Додеканес будто сошёл с рекламы: ветряные мельницы, белоснежные домики с синими ставнями, церковь Богородицы Кастро и уютные пляжи.

Не самое раскрученное направление, но благодаря этому здесь всё доступно — и по деньгам, и по атмосфере.

Сифнос — походы, храмы и керамика

Для поклонников аутентичности. Остров с 100 км пеших маршрутов через деревни, рощи и бухты. Церковь Семи Мучеников, построенная на скале у моря, — настоящий символ острова.

А если захочется творчества — загляните на мастер-класс по лепке из сифносской глины.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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