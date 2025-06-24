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Сувенир из отпуска — смертельный вирус: бешенство снова унесло жизнь туриста

1:44
Туризм

Песчаные пляжи, восточные ароматы и узкие улочки Марракеша — Марокко кажется идеальным местом для отпуска. Но за атмосферой сказки скрывается угроза, которую легко недооценить. И она выглядит… пушистой.

Пасть кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пасть кошки

Уличные кошки и собаки — часть марокканского колорита. Их можно встретить в кафе, на рынках, возле отелей. Они доверчивы, идут на контакт и вызывают умиление. Но за этой мимишностью таится смертельная опасность — вирус бешенства.

Когда милый щенок убивает

Этой весной трагедия потрясла британскую прессу: женщина, отдыхавшая в Марокко, умерла от бешенства после того, как её поцарапал щенок. Тогда она даже не пошла к врачу — просто не придала значения инциденту. Уже дома появились первые симптомы… но было слишком поздно.

Бешенство — одна из самых страшных болезней: после появления симптомов шансов выжить практически нет. Инфекция может попасть в организм не только через укус, но и через слюну, попавшую на царапину или повреждённую кожу.

Что делать, если контакт уже был

Врачи настаивают: при любом подозрительном контакте с животным нужно действовать сразу.

Вот алгоритм:

  • немедленно промойте рану большим количеством воды с мылом

  • обработайте антисептиком

  • обязательно обратитесь в ближайший медицинский центр

Лучше перестраховаться, чем бороться за жизнь.

Проблема не только в Марокко

Ситуация с бешенством тревожит и другие популярные направления: Египет, Тунис, Турция. Здесь тоже много бродячих животных, а медицинская инфраструктура может не справиться с экстренными случаями.

Пока одни делают фото с уличными котами, другие рискуют жизнью. Туризм — это не только впечатления, но и осторожность. И иногда простая ласка может стать фатальной.

Уточнения

Маро́кко (араб. المغربаль-Магриб, бербер. ⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⵓⵛ, фр. Maroc), официальное название — Короле́вство Маро́кко (араб. المملكة المغربيةаль-Мамля́кату ль-Магриби́я, бербер. ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ Тагльдит н лмгриб, фр. Royaume Du Maroc) — государство на крайнем западе Северной Африки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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