Больше похоже на стройку, чем на святыню: как выглядит разочарование в 4600 лет

2:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие туристы, преодолевшие путь в более чем двух часах от Лондона и заплатившие немалые деньги за билет, приезжают на поле в графстве Уилтшир с ожиданием мистики, древней силы и духовных откровений. Но часто они сталкиваются с неожиданной реальностью: запруженные дороги, толпы, натянутые верёвки и невозможность подойти к самим камням разрушают всю романтику.

Фото: Wikipedia by simonwakefield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стоунхендж

Камни не такие, как в вашем воображении

"Просто куча камней, разбросанных как попало. На самом деле они даже не такие уж большие: я ожидал большего", — честно написал один из пользователей.

Да, многие удивляются, что знаменитые мегалиты выглядят меньше, чем на фото. Это нормально — ведь вы стоите вдалеке, и без возможности приблизиться масштаб теряется.

Однако задумайтесь: каждый из этих камней весит около 25 тонн, и на их транспортировку и установку около 4600 лет назад ушло более 20 миллионов человеко-часов.

Стоимость, которая вызывает споры

За стандартный билет с привязкой ко времени придётся отдать около 30 фунтов (примерно 40 долларов), плюс парковка. А пройти внутрь круга нельзя — его можно обойти только по периметру.

Но есть альтернатива: бесплатная общественная тропа рядом с ограждением. Она проходит чуть дальше, но вид на Стоунхендж оттуда ничем не хуже, особенно если вы не планировали экскурс в неолит.

Что стоит увидеть помимо самих камней

Перед тем как подойти к памятнику, зайдите в центр для посетителей. Там вас ждёт:

виртуальная выставка, где можно "войти" в круг,

неолитические хижины,

артефакты бронзового века.

А если хотите прочувствовать атмосферу — дойдите до Стоунхенджа пешком. Прогулка займёт около 30 минут, но по дороге вы увидите курганы и поля, которые придают месту особую ауру.

Когда лучше ехать

С апреля по сентябрь — пик туристического сезона. Чтобы избежать толпы:

бронируйте билет на самое раннее или позднее время,

приезжайте в будний день,

или выбирайте вечернее посещение по бесплатной тропе.

Как добраться

На поезде из Лондона до города Солсбери — около 1,5 часа. Оттуда — 20 минут на такси или около 30 минут на автобусе до центра для посетителей.

Если же вы хотите почувствовать дух неолита без ограничений и заборов, рассмотрите поездку в деревню Авебери. Там расположен ещё один древний круг, и… доступ к камням свободный.

Уточнения

Стоунхендж (англ. Stonehenge) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия). Стоунхендж передан британской короной в управление "Английскому наследию", тогда как ближайшие окрестности принадлежат Национальному фонду.

