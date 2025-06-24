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Сказочное место в опасности: туристы не смогут больше высаживаться на этот пляж — и вот почему

2:26
Туризм

Легендарный пляж Навагио на острове Закинтос — словно из открытки: белоснежные скалы, лазурная вода и ржавый корпус судна, наполовину утопленного в песке. Это место давно стало визитной карточкой Греции и мечтой для тысяч туристов. Но сейчас культовая бухта с затонувшим "пиратским" кораблём переживает не лучшие времена.

пляж Навагио, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by ALY MOHAMED YOUSSEF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пляж Навагио, Греция

Пляж, рожденный из кораблекрушения

До 1980 года бухта на северо-западе Закинтоса называлась Агиос Георгиос. Но всё изменилось после таинственного крушения судна "Панайотис", которое, как сообщалось, пыталось избежать преследования ВМС Греции из-за контрабанды алкоголя и сигарет.

С тех пор пляж получил новое имя — Навагио, что в переводе с греческого означает "кораблекрушение". И стал символом Закинтоса, привлекая миллионы туристов.

Запрет на высадку и рушащиеся скалы

Однако с 2018 года доступ к пляжу ограничен. После обрушения части скалы, в результате которого пострадали семь человек, власти запретили высаживаться на берег. Сегодня лодки могут лишь подплыть к бухте, но на сам пляж попасть нельзя.

"На кораблях можно доплыть только до бухты и обратно", — подтверждает Джордж Скрипка, ранее бывший туристическим делегатом на острове.

Как добраться и что посмотреть

Несмотря на запрет, увидеть бухту можно с воды или с вершины скалы. Регулярные круизы отправляются:

  • с Порто-Вроми (запад острова),
  • из Айос-Николаос (северо-восток),
  • с мысa Скинари.

Также оборудована смотровая площадка, с которой открывается головокружительный вид. Но будьте внимательны: место переполнено, а путь к ней требует осторожности.

Судно разрушается

Железный корпус "Панайотиса" подтачивают время, ветер и солёная вода. Зимой штормы и высокие волны усиливают разрушение.

Вполне возможно, что в ближайшие годы корабль полностью исчезнет, а вместе с ним и символ целого поколения туристов. Интересно, что некоторые местные жители уверены: судно было "подброшено" специально — чтобы привлечь туристов.

Правду мы, возможно, уже никогда не узнаем. Но одно ясно точно: увидеть Навагио стоит, пока ещё не поздно.

Уточнения

За́кинтос (греч. Ζάκυνθος), — малый город в Греции на востоке острова Закинф. Административный центр общины (дима) Закинтос в периферийной единице Закинтос в периферии Ионические острова. Закинтос — древнее поселение ахейцев.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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