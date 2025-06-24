Где в Хорватии дешевле: цены на побережье Адриатики удивили даже бывалых туристов

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждое лето тысячи туристов отправляются к берегам Адриатики, и Хорватия остаётся их главным выбором. Но сколько стоит отпуск в 2025 году?

Фото: Flickr: A table by besopha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рестораны Хорватии

Продукты: что почём в супермаркетах

Цены в хорватских магазинах по-прежнему колеблются: одни позиции дешевле, другие — дороже.

Особенно выгодно покупать фрукты и овощи — ассортимент шире, а стоимость ниже. Вот примеры цен (в евро):

Хлеб (500 г): 0,76–0,96 €

Пиво (0,5 л): 1,40–1,52 €

Молоко (1 л): от 1,00 €

Кофе молотый (250 г): от 4,60 €

Сливочное масло (250 г): около 4,00 €

Макароны (500 г): 0,76–0,88 €

Цены выше на популярных курортах, особенно летом. В небольших посёлках и в межсезонье можно сэкономить.

Кафе и уличная еда

Мороженое — обязательный атрибут отдыха. Порция стоит от 2 до 3 евро. Да, дороже, чем в Чехии, но порции часто больше, а вкус — летний.

Бурек (мясной или сырный): 2,5–4 €

Хот-дог / гамбургер: 5–8 €

Пицца кусочком: 3–5 €

Кофе эспрессо: 1,5–2,5 €

Совет: не покупайте еду на главных набережных — там самые высокие цены. Лучше зайдите в местную пекарню (пекару) или выберите ресторан с дневным меню.

Цены на топливо и жильё

Заметно подорожали две ключевые статьи расходов:

Бензин: 39,81 € / л

Дизель: 43,23 € / л

Проживание тоже стало чуть дороже. Двухзвёздочный номер обойдётся в среднем в 35 € за ночь, люксовый — в 250 €.

Туристический налог: от 1,3 до 2 € за ночь, дети до 12 лет освобождены, подростки — со скидкой 50%.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, на западе омывается Адриатическим морем и имеет морскую границу с Италией. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

