Где в Хорватии дешевле: цены на побережье Адриатики удивили даже бывалых туристов

Каждое лето тысячи туристов отправляются к берегам Адриатики, и Хорватия остаётся их главным выбором. Но сколько стоит отпуск в 2025 году?
Цены в хорватских магазинах по-прежнему колеблются: одни позиции дешевле, другие — дороже.
Особенно выгодно покупать фрукты и овощи — ассортимент шире, а стоимость ниже. Вот примеры цен (в евро):
Цены выше на популярных курортах, особенно летом. В небольших посёлках и в межсезонье можно сэкономить.
Мороженое — обязательный атрибут отдыха. Порция стоит от 2 до 3 евро. Да, дороже, чем в Чехии, но порции часто больше, а вкус — летний.
Совет: не покупайте еду на главных набережных — там самые высокие цены. Лучше зайдите в местную пекарню (пекару) или выберите ресторан с дневным меню.
Заметно подорожали две ключевые статьи расходов:
Проживание тоже стало чуть дороже. Двухзвёздочный номер обойдётся в среднем в 35 € за ночь, люксовый — в 250 €.
Туристический налог: от 1,3 до 2 € за ночь, дети до 12 лет освобождены, подростки — со скидкой 50%.
Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, на западе омывается Адриатическим морем и имеет морскую границу с Италией. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.
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