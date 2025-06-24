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Мягкий или твёрдый багаж: какой чемодан вы не захотите брать снова — проверено аэропортом

2:21
Туризм

Собираясь в поездку, каждый сталкивался с этим вопросом: что выбрать — тканевый чемодан или твёрдый пластиковый? У каждого варианта есть плюсы и минусы, но один из них намного чаще становится жертвой грубого обращения в аэропорту.

Багаж
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Багаж

Мягкий или жёсткий: в чём подвох?

Чемоданы с твёрдым корпусом (так называемые "ракушки") действительно лучше защищают содержимое от влаги и ударов. Но есть нюанс: дешёвый пластик нередко трескается после первого же полёта.

Особенно если чемодан заполнен не до конца — именно такие пустоты чаще всего деформируются под весом других сумок.

На форумах мнения разделились

"Я регулярно летаю в Германию. После пяти тканевых чемоданов перешёл на жёсткий — и не жалею. Хоть он и дорогой, но надёжный", — пишет один путешественник.

Другой делится обратным опытом

"Жёсткий чемодан сломался после первого перелёта, а текстильный, хоть и дешёвый, выдерживает по пять лет", — пишет другой путешественник.

Что ломается чаще всего

Основная проблема любого чемодана — колёса. Особенно если они сильно выступают из корпуса.

Чем их больше — тем выше риск, что сломается хотя бы одно. Поэтому лучше выбирать модели с двумя хорошо утопленными колёсами.

Также обратите внимание на:

  • Качество ручек — они не должны болтаться или "гулять" при движении
  • Прочные швы и замки
  • Минимальное количество декоративных элементов, за которые могут зацепиться

Как снизить риск кражи

Есть совет, проверенный временем: путешествуйте с простым, ничем не выделяющимся чемоданом.

"Не берите блестящий багаж, который будто кричит: "я дорогой и внутри у меня — ценности”", — пишут в комментариях.

Такой чемодан не привлечёт внимание ни на ленте выдачи, ни при пересадке.

Что выбрать?

  • Пластиковый — если вы едете в одиночку и перевозите хрупкие вещи
  • Мягкий — если летите самолётом и не хотите расстраиваться из-за трещин и вмятин
  • Брутальный и невзрачный — если планируете избегать краж и быть незаметным

Вариант с двумя колёсами, утопленными в корпус, — лучший компромисс между удобством и прочностью.

Уточнения

Чемода́н (от перс. جامه دان‎ джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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