На пляж — с бутербродами: Болгарские отели пошли на крайние меры этим летом

Несмотря на рост цен, болгарские курорты этим летом оказались полупустыми. Отели снижают цены до 40%, чтобы хоть как-то заполнить номера. Например, в Золотых песках можно отдохнуть с питанием всего за 110-115 левов за ночь, если выбрать отели второй или третьей линии.
"Некоторые объекты предлагали номера от 200 евро на человека по системе all inclusive, но спрос оказался ниже ожидаемого" — говорит профессор Стояна Маринова из Варненской туристической палаты.
Теперь они вынуждены предлагать крупные скидки, чтобы заполнить свободные места — в основном за счёт румынских туристов.
В курортах Варны отели делают скидки от 15 до 40% при бронировании до 30 июня. Особенно активно снижают цены те, кто весной поднял их на 20% — спрос не оправдал ожиданий.
Также туристам стоит учитывать дополнительные расходы: парковка в Золотых — 20-25 левов в сутки, в Константине и Елене — от 15 левов за внутренние стоянки.
Также бюджетный вариант — аренда квартиры у моря: 40-70 левов на человека. В районах Шабла можно найти предложения и по 35 левов.
Из-за высоких цен болгары стали снова брать с собой еду на пляж — бутерброды, сыры, арбузы, кофе и даже пиво. Початок кукурузы теперь стоит 5 левов — на 2 лева больше, чем в прошлом году.
Респу́блика Болга́рия (болг. Република България ) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова. Столица — София. Денежная единица — болгарский лев. Государственный язык — болгарский.
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