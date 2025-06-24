На пляж — с бутербродами: Болгарские отели пошли на крайние меры этим летом

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Несмотря на рост цен, болгарские курорты этим летом оказались полупустыми. Отели снижают цены до 40%, чтобы хоть как-то заполнить номера. Например, в Золотых песках можно отдохнуть с питанием всего за 110-115 левов за ночь, если выбрать отели второй или третьей линии.

Фото: lujohotel.com by Lujo Hotel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Отели в Болгарии

Где цены просели

"Некоторые объекты предлагали номера от 200 евро на человека по системе all inclusive, но спрос оказался ниже ожидаемого" — говорит профессор Стояна Маринова из Варненской туристической палаты.

Теперь они вынуждены предлагать крупные скидки, чтобы заполнить свободные места — в основном за счёт румынских туристов.

В курортах Варны отели делают скидки от 15 до 40% при бронировании до 30 июня. Особенно активно снижают цены те, кто весной поднял их на 20% — спрос не оправдал ожиданий.

Цены на пляжах

Зонтик и шезлонг на пляже в Золотых песках — 12 левов (553 руб)

В Св. св. Константин и Елена — 7 левов (322 руб), а тень у бассейна может быть бесплатной

В элитных отелях на первой линии — до 250 левов за ночь (11 522 руб), включая пляжные удобства

Также туристам стоит учитывать дополнительные расходы: парковка в Золотых — 20-25 левов в сутки, в Константине и Елене — от 15 левов за внутренние стоянки.

Самый дешёвый отдых — в кемпинге

Кемпинг "Нестинарка”: бунгало с ванной — 77 левов (3 548 руб), без ванной — 55, при условии аренды минимум на 5 ночей

Кемпинг "Ахелой”: обновлённые бунгало с кондиционером — 90 левов (4 148 руб)

Кемпинг "Добруджа”: установка палатки — 8 левов, взрослые — 10, дети — 5 левов в сутки

Также бюджетный вариант — аренда квартиры у моря: 40-70 левов на человека. В районах Шабла можно найти предложения и по 35 левов.

Отдыхаем как в детстве — с едой из дома

Из-за высоких цен болгары стали снова брать с собой еду на пляж — бутерброды, сыры, арбузы, кофе и даже пиво. Початок кукурузы теперь стоит 5 левов — на 2 лева больше, чем в прошлом году.

Уточнения

Респу́блика Болга́рия (болг. Република България ) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова. Столица — София. Денежная единица — болгарский лев. Государственный язык — болгарский.

