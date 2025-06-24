Завораживающая Войдокилия: почему здесь стоит побывать хотя бы раз

Когда-то Войдокилия была скрытым сокровищем Пелопоннеса, но с развитием инфраструктуры и соцсетей стала популярным направлением.
Её узнаваемая полукруглая форма напоминает букву "Ω" и делает пляж одним из самых фотогеничных в Средиземноморье.
Пляж находится в зоне Natura 2000, рядом с лагуной Ялова, важным природным заповедником. Несмотря на высокий интерес летом, здесь нет туристической инфраструктуры: вы не найдете лежаков, кафе или душей. Всё необходимое — еда, вода, зонт, головной убор, солнцезащитное средство — стоит взять с собой.
Войдокилия не только живописна, но и окутана мифами. Считается, что здесь высадился Телемах в поисках Одиссея. Поблизости находятся пещера Нестора и франкское укрепление Палеокастро с захватывающим видом на пляж и залив.
Добраться сюда можно двумя путями: из Пилоса через Петрохори по асфальтированной дороге с парковкой у пляжа (в высокий сезон приезжайте рано), или через лагуну Ялова, с прогулкой вдоль берега или подъемом к крепости.
Войдокилия — это дикий пляж с лазурной водой, мягким песком и атмосферой уединенного рая, идеально подходящий для тех, кто ищет не сервис, а природу и тишину, передает gargalianoionline.
Лагу́на (итал. laguna, от лат. lacus — озеро) — мелкий водоём, отделённый от большей части воды барьерными островами или рифами.
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