Флоренция юга скрывает тайну: этот город в Италии влюбляет без толп и стереотипов

Если вы ищете Италию без толп туристов, с аутентичными традициями, великолепной архитектурой и медленным, вкусным образом жизни — вам в Лечче.
Что сразу бросается в глаза в Лечче — это его архитектура. Местный барокко поражает фантазией и изяществом. Всё дело в особом камне — пьетра леччезе, мягком известняке, идеально подходящем для скульптурной резьбы.
Каждое здание здесь словно вышито по камню. Фасады обрамлены гирляндами, аллегорическими фигурами и мифическими существами. Особенно выделяется базилика Санта-Кроче: её фасад — настоящий спектакль из света, тени и орнамента.
Лечче — это не только барокко. Его история охватывает более двух тысяч лет:
Прогулка по центру Лечче — это словно путешествие во времени: от античных колонн до величественных соборов и оживлённых кафе на старинных площадях.
В Лечче царит ритм, в котором легко раствориться. Здесь по вечерам совершают пасседжиату — неторопливую прогулку по городу. Люди встречаются, беседуют, наблюдают.
Местная кухня — ещё одна причина влюбиться:
На площадях оживлённо, на террасах льются аперитивы, и всё это — в нежном золотом свете заката.
Город — отличная точка старта для путешествия по Саленто. Поблизости — кристально чистые бухты, длинные пляжи с мягким песком, белые деревушки на холмах и массерии (старинные укреплённые фермы), превращённые в бутик-отели.
Лечче — это Апулия без клише. Где нет спешки. Где история дышит рядом. Где каждый вечер — как сцена из фильма.
Ле́чче (итал. Lecce, лат. Lupiae) — итальянский город в области Апулия, известен как "Флоренция юга" из-за большого числа монументов в стиле барокко, среди которых выделяется базилика Санта-Кроче (XVI-XVII вв.)
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.