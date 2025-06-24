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Флоренция юга скрывает тайну: этот город в Италии влюбляет без толп и стереотипов

2:33
Туризм

Если вы ищете Италию без толп туристов, с аутентичными традициями, великолепной архитектурой и медленным, вкусным образом жизни — вам в Лечче.

Италия, Лечче
Фото: commons.wikimedia.org by Ввласенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Италия, Лечче

Архитектурное волшебство: барокко по-лечческий

Что сразу бросается в глаза в Лечче — это его архитектура. Местный барокко поражает фантазией и изяществом. Всё дело в особом камне — пьетра леччезе, мягком известняке, идеально подходящем для скульптурной резьбы.

Каждое здание здесь словно вышито по камню. Фасады обрамлены гирляндами, аллегорическими фигурами и мифическими существами. Особенно выделяется базилика Санта-Кроче: её фасад — настоящий спектакль из света, тени и орнамента.

История, которая видна на каждом шагу

Лечче — это не только барокко. Его история охватывает более двух тысяч лет:

  • Мессапийская эпоха (VIII-III вв. до н. э.)
  • Римский период: особенно впечатляет амфитеатр II века, где когда-то собиралось до 25 тысяч зрителей
  • Средневековье, сохранившееся в храмах и укреплениях
  • Золотой век барокко (XVII-XVIII вв.)
  • Современная эпоха, продолжающая развивать культурный облик города

Прогулка по центру Лечче — это словно путешествие во времени: от античных колонн до величественных соборов и оживлённых кафе на старинных площадях.

Сладкая жизнь по-леччески

В Лечче царит ритм, в котором легко раствориться. Здесь по вечерам совершают пасседжиату — неторопливую прогулку по городу. Люди встречаются, беседуют, наблюдают.

Местная кухня — ещё одна причина влюбиться:

  • Pasticciotto leccese - десерт с заварным кремом
  • Orecchiette - "уши" из пасты с овощами
  • Rustico leccese - слоёный пирог с моцареллой и бешамелем
  • Ciceri e tria - блюдо из нута и пасты

На площадях оживлённо, на террасах льются аперитивы, и всё это — в нежном золотом свете заката.

Лечче и его окрестности

Город — отличная точка старта для путешествия по Саленто. Поблизости — кристально чистые бухты, длинные пляжи с мягким песком, белые деревушки на холмах и массерии (старинные укреплённые фермы), превращённые в бутик-отели.

Лечче — это Апулия без клише. Где нет спешки. Где история дышит рядом. Где каждый вечер — как сцена из фильма.

Уточнения

Ле́чче (итал. Lecce, лат. Lupiae) — итальянский город в области Апулия, известен как "Флоренция юга" из-за большого числа монументов в стиле барокко, среди которых выделяется базилика Санта-Кроче (XVI-XVII вв.)

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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