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Авиаинцидент в Индии: рейс IndiGo приземлился с минимальным запасом топлива

1:07
Туризм

Пилот индийского пассажирского рейса IndiGo 6764 был вынужден подать сигнал бедствия из-за почти полного расхода топлива.

Иллюминатор самолета
Фото: Openverse by markheseltine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Иллюминатор самолета

Самолет вылетел из Гувахати в Ассаме и должен был приземлиться в Ченнаи, но из-за плохой погоды и перегруженности воздушного пространства посадка в Ченнаи не была разрешена. Рейс был перенаправлен в Бенгалуру, где благополучно приземлился спустя 35 минут после запланированного времени прибытия. Все 168 пассажиров сошли с самолета без травм.

Сектор авиации в Индии сейчас под пристальным вниманием из-за ряда инцидентов, включая крушение Air India в Ахмадабаде с большим числом жертв, нарушения регламентов по времени работы пилотов и технические проблемы на рейсах IndiGo и Air India. За последние 13 месяцев частные авиакомпании Индии зафиксировали 268 технических сбоев, из которых 118 пришлось на IndiGo, передает independent.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — «птица») — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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