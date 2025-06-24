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Море, безопасность и солнце: этот британский курорт стал откровением для отдыхающих — и не зря

2:00
Туризм

Если вы планируете летний отдых в Великобритании и мечтаете о живописных пляжах, тишине и солнце, то стоит обратить внимание на юго-запад Англии. Именно здесь, в графствах Девон и Корнуолл, расположены все пять лидеров рейтинга лучших морских курортов страны.

пляж Девон, Великобритания
Фото: commons.wikimedia.org by Dwyatt 101, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
пляж Девон, Великобритания

Юго-запад — лидер по качеству отдыха

Юго-запад Англии безоговорочно лидирует: все города из топ-5 находятся в Корнуолле и Девоне. Но особенно выделились два места в Девоне, занявшие почётные 4-е и 5-е строчки — Сэлкомб и Торки.

Сэлкомб: курорт с самой безопасной атмосферой

Городок Сэлкомб оказался на четвёртом месте благодаря самому низкому уровню преступности среди всех лидеров — всего 11 преступлений на 1000 жителей. Это делает его идеальным направлением для семей с детьми и тех, кто ценит покой.

Помимо этого:

  • В округе находится 131 пляж
  • В среднем — 4,7 солнечного часа в день
  • Показатель пешеходной доступности — 75 баллов из 100
  • Общая оценка — 7,26 из 10. Прекрасное место для неспешного отдыха с красивыми видами и безопасной средой.

Торки: когда удобство важнее всего

На пятом месте — Торки, и его сильная сторона — высокий уровень пешеходной доступности, набравший внушительные 87 баллов. Здесь также 4,7 солнечного часа в день, а количество пляжей — традиционно высокое для Девона.

Однако минусом оказался уровень преступности: 82 на 1000 жителей, что, вероятно, и не позволило городу подняться выше.

Тем не менее, итоговая оценка — 7,24 из 10 — доказывает, что Торки по-прежнему остаётся привлекательным направлением.

Уточнения

Де́вон (англ. Devon) — графство в Юго-Западной Англии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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