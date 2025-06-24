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Необычный способ борьбы с комарами: как турист пронёс огнемёт через Крымский мост

0:57
Туризм

На Крымском мосту сотрудники службы досмотра столкнулись с весьма необычными случаями.

Крымский мост
Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крымский мост

Как сообщает телеграм-канал Mash, в багаже одного из туристов был обнаружен карманный огнемёт. Мужчина объяснил, что вдохновился разработками Илона Маска и самостоятельно смастерил миниатюрное оружие. По его словам, он планировал использовать его для борьбы с комарами на западном побережье Крыма. Удивительно, но объяснение показалось сотрудникам службы досмотра убедительным, и турист смог продолжить свой путь на полуостров.

Этот случай не единственный, который запомнился сотрудникам Крымского моста. Ранее была задержана женщина, перевозившая в багаже… человеческий череп. Как выяснилось, это были останки её покойного супруга, который был страстным любителем путешествий, и вдова решила и после его смерти путешествовать с ним вдвоём.

Уточнения

Огнемёт — оружие, поражающее цель огнесмесью (горящим веществом, обжигающим или поджигающим цель).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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