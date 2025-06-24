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Секрет бьюти-блогера: как выглядеть свежо после долгого перелёта — проверенные методы

1:02
Туризм

Популярная бьюти-блогер из России поделилась секретами, как сохранить свежий вид после утомительного авиаперелёта. В своём аккаунте в одной из социальных сетей она рассказала о проверенных методах, которые помогают ей избежать отёчности и выглядеть отдохнувшей по прибытии.

Облака и крыло самолёта
Фото: commons.wikimedia.org by Eivind Mikkelsen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Облака и крыло самолёта

Среди главных рекомендаций — использование компрессионного трикотажа для предотвращения отёков ног. Кроме того, блогер советует принимать препарат, способствующий улучшению лимфодренажа. Важными элементами поддержания хорошего самочувствия во время полёта она считает физические упражнения, лёгкое питание и регулярный массаж лица.

Стоит отметить, что советы по комфортному перелёту дают не только блогеры. Ранее стюардесса крупной американской авиакомпании поделилась своими рекомендациями по выбору одежды для путешествий. Она подчеркнула важность отказа от тесных вещей, которые могут нарушить кровообращение и привести к отёкам.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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