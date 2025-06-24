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Отпуск закончился в небе: экстренный случай с отравлением на рейсе в столицу

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Туризм

Полёт из Новосибирска в Москву обернулся настоящим испытанием для двух пассажиров. Прямо во время рейса у них резко ухудшилось самочувствие — началась сильная рвота и диарея. Симптомы явно указывали на возможную инфекцию.

Салон самолёта
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон самолёта

Инцидент произошёл 23 июня, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Экипаж решил не сажать самолёт

Несмотря на тревожное состояние пострадавших, экипаж не стал прерывать рейс или запрашивать экстренную посадку. Самолёт благополучно долетел до Шереметьево, где, судя по всему, уже на земле пассажирам оказали необходимую помощь.

Такое решение, безусловно, вызывает вопросы: что важнее — безопасность и здоровье отдельных пассажиров или чёткое следование расписанию?

Не единичный случай

Этот эпизод напоминает похожий инцидент на борту Air Canada: один из пассажиров получил сильнейшее пищевое отравление во время трансатлантического перелёта. По его словам, это был "ужасный опыт", оставивший не только физические последствия, но и психологический след.

Проблемы с самочувствием на высоте — не редкость, но каждый случай требует мгновенной реакции. И если иногда она спасает рейс, то иногда может обернуться трагедией.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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