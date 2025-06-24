Таксист в Южной Корее шокировал туристку из Таиланда: вот какой способ оплаты он ей предложил

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Инцидент с участием таксиста в Южной Корее вызвал широкий общественный резонанс после того, как туристка из Таиланда поделилась в соцсетях видеозаписью произошедшего.

Фото: flickr.com by Larry Koester, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сеул вечером

Девушка рассказала, что во время поездки водитель такси, используя онлайн-переводчик, начал задавать ей вопросы личного характера, которые переросли в непристойное предложение. Водитель предложил ей сексуальную оплату за поездку в другой город.

Испуганная девушка зафиксировала часть разговора на видео и поделилась им в Сети, предупредив других путешественников о потенциальных рисках. Ролик вызвал бурю негодования среди южнокорейских пользователей, которые осудили поведение таксиста и выразили сожаление о том, что подобный случай может испортить впечатление о стране.

Многие подчеркнули, что подобные действия бросают тень на репутацию добросовестных водителей и в целом на имидж Южной Кореи как безопасного места для туристов. Об этом сообщает The Star.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

