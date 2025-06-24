Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказ от лотка, агрессия, метки: сигналы, которые часто путают с упрямством
Вазелин — это не только губы: 13 странных, но гениальных способов его использовать в быту
После травли в соцсетях: Ирина Дубцова сделала неожиданный шаг
Как во Владимире: дочь Панина удивила оценкой русского Брайтон-Бич в США
Отпуск закончился в небе: экстренный случай с отравлением на рейсе в столицу
Этот трюк делает яблочную начинку ароматной, как в лучших домашних пирогах
Залез под капот — сэкономил на отпуск: 12 ремонтов, которые легко сделать самому
Евро вырос до максимальных значений: что стоит за этим скачком
Ушки, лапки и взгляд, который обезоруживает — эти кошки знают, как очаровать

Таксист в Южной Корее шокировал туристку из Таиланда: вот какой способ оплаты он ей предложил

1:04
Туризм

Инцидент с участием таксиста в Южной Корее вызвал широкий общественный резонанс после того, как туристка из Таиланда поделилась в соцсетях видеозаписью произошедшего.

Сеул вечером
Фото: flickr.com by Larry Koester, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сеул вечером

Девушка рассказала, что во время поездки водитель такси, используя онлайн-переводчик, начал задавать ей вопросы личного характера, которые переросли в непристойное предложение. Водитель предложил ей сексуальную оплату за поездку в другой город.

Испуганная девушка зафиксировала часть разговора на видео и поделилась им в Сети, предупредив других путешественников о потенциальных рисках. Ролик вызвал бурю негодования среди южнокорейских пользователей, которые осудили поведение таксиста и выразили сожаление о том, что подобный случай может испортить впечатление о стране.

Многие подчеркнули, что подобные действия бросают тень на репутацию добросовестных водителей и в целом на имидж Южной Кореи как безопасного места для туристов. Об этом сообщает The Star.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Домашние животные
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий Аудио 
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Домашние животные
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит Аудио 
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Последние материалы
После травли в соцсетях: Ирина Дубцова сделала неожиданный шаг
Как во Владимире: дочь Панина удивила оценкой русского Брайтон-Бич в США
Отпуск закончился в небе: экстренный случай с отравлением на рейсе в столицу
Этот трюк делает яблочную начинку ароматной, как в лучших домашних пирогах
Залез под капот — сэкономил на отпуск: 12 ремонтов, которые легко сделать самому
Евро вырос до максимальных значений: что стоит за этим скачком
Ушки, лапки и взгляд, который обезоруживает — эти кошки знают, как очаровать
Эффективнее планки: эти 3 упражнения помогут быстро сжечь жир на животе
Паутинный клещ атакует? Вот как прогнать его без вреда для растений
Один глоток — и мозг выключается: вечерний напиток, который убаюкивает лучше снотворного
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.