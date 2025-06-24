Стул как оружие: дикая ссора туристов в отеле на Ибице шокировала отдыхающих

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вопиющий инцидент произошёл на Ибице, в отеле Marco Polo, где отдыхающие стали свидетелями жестокого нападения. Один из постояльцев по неустановленным причинам проявил агрессию и набросился на женщину, отдыхавшую у бассейна.

Фото: commons.wikimedia.org by Benutzer:Forbfruit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ибица

Очевидцы были возмущены и напуганы увиденным. Мужчина бросил стул в голову жертвы, после чего та упала на землю. Затем агрессор направил стул на другого отдыхающего, который, спасаясь от удара, прыгнул в бассейн. Персонал отеля и другие постояльцы поспешили вмешаться, чтобы остановить нападавшего и оказать помощь пострадавшей.

Национальность участников конфликта пока не установлена, однако в комментариях к видео, которое появилось в соцсетях, пользователи высказывают предположения об их британском происхождении, заявляя, что только британцы способны на такое. Администрация отеля воздержалась от комментариев по поводу произошедшего. Об этом сообщает The Sun.

Уточнения

Иви́са или И́бица (исп. Ibiza [iˈβiθa], кат. Eivissa [əjˈvisə]) — остров в Средиземном море. Ивиса принадлежит к группе Питиузских островов, которые, в свою очередь, являются частью архипелага Балеарские острова.

